Найгарніший співак України показав яскраве й гаряче відео

Samvel показав кліп на пісню "Мы повторим!" (фото: прес-служба артиста)

Яскраві локації, багато красивих дівчат, позитивний настрій - все це в новому кліпі співака Samvel

Український співак, блогер та переможець шоу "Топ-модель по-українськи" Samvel показав нове відео на пісню "Мы повторим!".

За словами самого артиста, якого називають найкрасивішим співаком України, він і команда готувалися до зйомок кліпу більше півтора місяця - і результат того вартий.

Зазначимо, що на побудову однієї лише локації для відео було витрачено близько двох діб, задіяна величезна кількість звукової та світлової апаратури і спецефектів. За словами артиста, це унікальна в своїх можливостях майданчик.

"Мы повторим!" - це яскрава, красива та позитивна історія. Нехай кожен, хто почує пісню і подивиться кліп, згадає про найкращі моменти свого життя і ще раз отримає максимальну дозу гарного настрою!" - коментує роботу Samvel.

Samvel показав кліп на пісню "Мы повторим!"

Раніше ми писали, що українські зірки зняли потужне відео для всіх незламних і сильних духом воїнів.

Також нещодавно відома група присвятила пісню 15-річному патріоту, який загинув від рук російських терористів.