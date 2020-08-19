Самый красивый певец Украины показал яркое и горячее видео

Samvel показал клип на песню "Мы повторим!" (фото: пресс-служба артиста)

Яркие локации, много красивых девушек, позитивный настрой - все это в новом клипе певца Samvel

Украинский певец, блогер и победитель шоу "Топ-модель по-украински" Samvel показал новое видео на песню "Мы повторим!".

По словам самого артиста, которого называют самым красивым певцом Украины, он и команда готовились к съемкам клипа более полутора месяцев - и результат того стоил.

Отметим, что на построение одной лишь локации для видео было потрачено около двух суток, задействовано огромное количество звуковой и световой аппаратуры и спецэффектов. По словам артиста, это уникальная в своих возможностях площадка.

"Мы повторим!" - это яркая, красивая и позитивная история. Пусть каждый, кто услышит песню и посмотрит клип, вспомнит о самых лучших моментах своей жизни и ещё раз получит максимальную дозу хорошего настроения!" - комментирует работу Samvel.

Samvel показал клип на песню "Мы повторим!"

Ранее мы писали, что украинские звезды сняли мощное видео для всех несокрушимых и сильных духом воинов.

Также недавно известная группа посвятила песню 15-летнему патриоту, который погиб от рук российских террористов.