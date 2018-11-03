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"Санкції близько": Трамп звернувся до Ірану в стилі "Гри Престолів"

STYLERЖиття    03.11.2018 - 12:15
Фото: Дональд Трамп (flickr.com/worldeconomicforum)
Фото: Дональд Трамп (flickr.com/worldeconomicforum)

Американський лідер виступив в образі героя "Гри Престолів"

Американський президент Дональд Трамп оголосив про введення нових санкцій проти Ірану за допомогою фотожаби. Відповідний пост він розмістив на своїй сторінці в Twitter.

"Санкції близько", - гласится в напису на плакаті.

Примітно, що сам пост зроблений в стилі легендарного серіалу "Гра Престолів" і є відсиланням до приказці оригінальної книги Джорджа Мартіна – "Зима близько".

Підкреслимо, що на даний момент пост зібрав понад 50 тисяч репостов і 150 тисяч "лайків".

&quot;Санкції близько&quot;: Трамп звернувся до Ірану в стилі &quot;Гри Престолів&quot;

Фото: Трамп в образі героя "Гри Престолів (twitter.com/realDonaldTrump)

До речі, президент США Дональд Трамп заявив, що влада США, як і раніше, відкриті до укладення нового широкого угоди з Іраном і закликав владу Тегерана зробити чіткий вибір".

Нагадаємо, США відновлять всі санкції проти Ірану з 5 листопада. Державний секретар Сполучених Штатів Америки Майк Помпео і глава Міністерства фінансів США Стівен Мнучин офіційно оголосила в п'ятницю про відновлення всіх санкцій проти Ірану з 5 листопада.

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