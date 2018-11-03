"Санкции близко": Трамп обратился к Ирану в стиле "Игры Престолов"

Фото: Дональд Трамп (flickr.com/worldeconomicforum)

Американский лидер выступил в образе героя "Игры Престолов"

Американский президент Дональд Трамп объявил о введении новых санкций против Ирана при помощи фотожабы. Соответствующий пост он разместил на своей странице в Twitter.

"Санкции близко", - гласится в надписи на плакате.

Примечательно, что сам пост сделан в стиле легендарного сериала "Игра Престолов" и является отсылкой к присказке оригинальной книги Джорджа Мартина – "Зима близко".

Подчеркнем, что на данный момент пост собрал более 50 тысяч репостов и 150 тысяч "лайков".

Фото: Трамп в образе героя "Игры Престолов (twitter.com/realDonaldTrump)

Кстати, президент США Дональд Трамп заявил, что власти США, как и раньше, открыты к заключению нового широкого соглашения с Ираном и призвал власти Тегерана сделать "четкий выбор".

Напомним, США возобновят все санкции против Ирана с 5 ноября. Государственный секретарь Соединенных Штатов Америки Майк Помпео и глава Министерства финансов США Стивен Мнучин официально объявили в пятницу о возобновлении всех санкций против Ирана с 5 ноября.