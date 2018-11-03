ru
ua
News
News
Новости Украины
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Выборы 2019
Выборы Президента 2019
Новости компаний
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Афиша
Звезды
Стиль и мода
Красота и Здоровье
Путешествия
Еда
Досуг
Кино
Сериалы
ТВ-шоу
Гороскоп
Приколы
IT и Технологии
Styler
Styler
Styler
Персона
Жизнь
Происшествия
Война
Нужна помощь
Наука и техника
Авто
Курьезы
Животные
Спорт
Наши авторы

"Санкции близко": Трамп обратился к Ирану в стиле "Игры Престолов"

STYLERЖизнь    03.11.2018 - 12:15
Фото: Дональд Трамп (flickr.com/worldeconomicforum)
Фото: Дональд Трамп (flickr.com/worldeconomicforum)

Американский лидер выступил в образе героя "Игры Престолов"

Американский президент Дональд Трамп объявил о введении новых санкций против Ирана при помощи фотожабы. Соответствующий пост он разместил на своей странице в Twitter.

"Санкции близко", - гласится в надписи на плакате.

Примечательно, что сам пост сделан в стиле легендарного сериала "Игра Престолов" и является отсылкой к присказке оригинальной книги Джорджа Мартина – "Зима близко".

Подчеркнем, что на данный момент пост собрал более 50 тысяч репостов и 150 тысяч "лайков".

&quot;Санкции близко&quot;: Трамп обратился к Ирану в стиле &quot;Игры Престолов&quot;

Фото: Трамп в образе героя "Игры Престолов (twitter.com/realDonaldTrump)

Кстати, президент США Дональд Трамп заявил, что власти США, как и раньше, открыты к заключению нового широкого соглашения с Ираном и призвал власти Тегерана сделать "четкий выбор".

Напомним, США возобновят все санкции против Ирана с 5 ноября. Государственный секретарь Соединенных Штатов Америки Майк Помпео и глава Министерства финансов США Стивен Мнучин официально объявили в пятницу о возобновлении всех санкций против Ирана с 5 ноября.

Новости Украины Дональд ТрампИгра престолов
Новости партнеров
Lite
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь