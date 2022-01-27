Санта Дімопулос зізналася, що страждала від анорексії і булімії: "тривало роками"

За словами Санти, вона розуміла, що ці хвороби потрібно лікувати, проте вона боялася і соромилася звертатися до фахівців. У підсумку вона мучилася не один рік.

"Багато років тому у мене був дуже важкий емоційний стан. Анорексія і булімія тривали роками. Тоді я навіть не думала про те, щоб попросити про допомогу. Чомусь було соромно", - зізналася артистка.

Поступово вона взяла ситуацію в свої руки і змогла впоратися з хворобами і розладами самостійно. Дімопулос розповіла, що допомогло їй на цьому шляху.

"Читала різні книги, спілкувалася з розумними людьми і, головне, почала вивчати питання любові до себе. Розгорнула своє життя і перестала жити за чиїмось очікуванням. Почала прислухатися до внутрішнього голосу, який давно заглушила. Почала вчитися себе цінувати і оберігати, піклуватися", - поділилася Санта.

Санта Дімопулос розповіла про боротьбу з булімією і анорексією (фото: instagram.com/santadimopulos)

Такий підхід допоміг їй повернутися до нормального життя і знову полюбити себе.

"Я стала опікуном для тієї недолюбленої і ображеної маленької дівчинки всередині себе. Стала собі батьком, а не катом", – додала артистка.

Зараз Санті 34 роки, вона щаслива мама двох дітей і дружина успішного бізнесмена, якою захоплюються тисячі жінок.

Санта Дімопулос-щаслива мати і дружина (фото: instagram.com/santadimopulos)

Знаменитість також відповіла на питання, як справляється зі срессом.

"Не розгойдую маятник, якщо ви розумієте, про що я. Міцніше займаю позицію спостерігача, і не даю собі виходити за рамки усвідомленості. Глибоко дихаю і починаю розмовляти сама з собою. Так подивишся з боку - типовий клієнт дурдому", - з гумором написала Дімопулос.

Санта розкрила методи боротьби зі стресом (фото: instagram.com/santadimopulos)