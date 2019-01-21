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"Сатаністи в рясах": українців розлютив заклик глави УПЦ МП

STYLERЖиття    21.01.2019 - 11:21
"Сатаністи в рясах": українців розлютив заклик глави УПЦ МП
Онуфрій (фото: РБК-Україна)

Заява Онуфрія викликала хвилю обурення в мережі

Глава УПЦ МП Онуфрій закликав віруючих не переходити в ПЦУ і "зберігати вірність" його церкві. У Покровському соборі Борисполя він сказав, що деякі українці "шатаються" з одного табору в інший. Але він і парафіяни Московського патріархату не будуть звертати "ні наліво, ні направо".

На його думку, ПЦУ управляється "людьми, а не богом". А "якщо церква буде управлятися людиною - це буде не церква, це буде політична партія".

Слова Онуфрія викликали бурю обурення в соціальних мережах.

"Чорт московський разгундявився", - написав Олег Єгоров.

"Сатаністи у формених рясах, на Луб'янку - кроком руш!" - додала Оксана /Ігорева.

"Що характерно, цікаво і показово... Зауважте, ПЦУ на відміну від УПЦ МП (за фактом - секта РПЦ) подібних провокаційних заяв не робить, не закликає прихожан до розколу, ворожнечі і насильства, а кличе до єднання виключно мирним і законним шляхом, з доброї волі вірування, за покликом душі і серця", - зауважив ще один користувач.

&quot;Сатаністи в рясах&quot;: українців розлютив заклик глави УПЦ МП

Скріншот коментарів

&quot;Сатаністи в рясах&quot;: українців розлютив заклик глави УПЦ МП

Скріншот коментарів

"Господи, прости московських попів, а нам дай терпіння і віри", - написала Надія Кулик.

Нагадаємо, що в Черкаській області шість парафій УПЦ МП перейшли у Православну церкву України.

Також ми писали про те, що Філарет назвав умови передачі Києво-Печерської лаври ПЦУ.

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