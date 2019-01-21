"Сатанисты в рясах": украинцев разозлил призыв главы УПЦ МП

Онуфрий (фото: РБК-Украина)

Заявление Онуфрия вызвало волну возмущения в сети

Глава УПЦ МП Онуфрий призвал верующих не переходить в ПЦУ и "хранить верность" его церкви. В Покровском соборе Борисполя он сказал, что некоторые украинцы "шатаются" из одного "лагеря" в другой. Но он и прихожане Московского патриархата не будут сворачивать "ни налево, ни направо".

По его мнению, ПЦУ управляется "людьми, а не богом". А "если церковь будет управляться человеком - это не будет церковь, это будет политическая партия".

Слова Онуфрия вызвали бурю негодования в социальных сетях.

"Черт московский разгундявился", - написал Олег Егоров.

"Сатанисты в форменных рясах, на Лубянку - шагом марш!" - добавила Оксана Игорева.

"Что характерно, примечательно и показательно... Заметьте, ПЦУ в отличие от УПЦ МП (по факту - секта РПЦ) подобных провокационных заявлений не делает, не призывает прихожан к расколу, вражде и насилию, а взывает к единению исключительно мирным и законным путем, по доброй воле верования, по зову души и сердца", - подметил еще один пользователь.

Скриншот комментариев

Скриншот комментариев

"Господи, прости московских попов, а нам дай терпения и веры", - написала Надежда Кулык.

Напомним, что в Черкасской области шесть приходов УПЦ МП перешли в Православную церковь Украины.

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