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Савченко звинуватила начальника штабу в сексуальних домаганнях

STYLERLIFE        22.03.2018 - 10:45
Фото: Надія Савченко (РБК-Україна)
Фото: Надія Савченко (РБК-Україна)

Нардеп розповіла про негідну поведінку героя України

Народний депутат Надія Савченко заявила, що до неї домагався начальник штабу військової частини, де він служив. Таку заяву вона зробила 22 березня під час засідання регламентного комітету парламенту, на якому повинні розглянути подання на притягнення Савченко до відповідальності.

"Я була ще рядовим. До мене сексуально домагався начальник штабу", - заявила Савченко.

"Коли я ще служив у збройних силах, мені було 22-23 роки. До мене сексуально домагався начальник штабу військової частини. Він дуже багато дівчат перепсував. І це в принципі факт нашої армії", - сказала вона.

"Найсмішніше – що зараз цей начальник штабу є героєм України", - зазначила депутат.

"Коли цей начальник зводив мене, він був у званні майора. Мені один прапорщик підійшов і сказав: "Надя, а пожартуй з ними - напиши на себе маляву, що ти агент СБУ, вони СБУ страшенно бояться. Я поїхала в Київ. На друкарській машинці надрукувала на себе заяву, що "у вашому батальйоні є підсадна качка. Це коханка начальника СБУ... будьте обережні". Я відправила це від аноніма. Воно прийшло з Києва. Ви б побачили, як мене почало боятися моє командування", – розповіла депутат.

"Тоді я вперше зрозуміла, наскільки слабка наша армія. Кожен раз я намагалася робити її сильнішою. Кожен раз я намагалася розуміти, що буде, якщо ми будемо так гратися", – зазначила Савченко.

Варто відзначити, що під час засідання генеральний України Юрій Луценко заявив, що гроші на підготовку теракту в Києві, в причетності до якого підозрюють Надію Савченко, давав Володимир Рубан.

До речі, регламентний комітет рекомендує Раді зняти недоторканність з Савченко.

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Теги: сексуальное насилие, Надежда Савченко, домогательства
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