Савченко обвинила начальника штаба в сексуальных домогательствах

Нардеп рассказала о недостойном поведении героя Украины

Народный депутат Надежда Савченко заявила, что к ней домогался начальник штаба воинской части, где она служил. Такое заявление она сделала 22 марта во время заседания регламентного комитета парламента, на котором должны рассмотреть представление на привлечение Савченко к ответственности.

"Я была еще рядовым. Ко мне сексуально домогался начальник штаба", - заявила Савченко.

"Когда я еще служила в вооруженных силах, мне было 22-23 года. Ко мне домогался сексуально начальник штаба военной части. Он очень много девушек перепортил. И это в принципе факт нашей армии", - сказала она.

"Самое смешное – что сейчас этот начальник штаба является героем Украины", - отметила депутат.

"Когда этот начальник меня изводил, он был в звании майора. Мне один прапорщик подошел и сказал: "Надя, а пошути с ними - напиши на себя маляву, что ты агент СБУ, они СБУ ужасно боятся. Я поехала в Киев. На печатной машинке напечатала на себя заявление, что "в вашем батальоне есть подсадная утка. Это любовница начальника СБУ… будьте осторожны". Я отправила это от анонима. Оно пришло из Киева. Вы бы увидели, как меня начало бояться мое командование", – рассказала депутат.

"Тогда я первый раз поняла, насколько слаба наша армия. Каждый раз я пыталась делать ее сильнее. Каждый раз я пыталась понимать, что будет, если мы будем так играться", – отметила Савченко.

Стоит отметить, что во время заседания генеральный Украины Юрий Луценко заявил, что деньги на подготовку теракта в Киеве, в причастности к которому подозревают Надежду Савченко, давал Владимир Рубан.

Кстати, регламентный комитет рекомендует Раде снять неприкосновенность с Савченко.