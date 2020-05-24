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Савченко вперше дала інтерв'ю російському каналу до річниці правління Зеленського

STYLERЖиття    24.05.2020 - 18:19
Савченко вперше дала інтерв'ю російському каналу до річниці правління Зеленського
Надія Савченко (фото: facebook.com/Savchenko.Nadiia)

Надія Савченко дала інтерв'ю російському телеканалу НТВ

Надія Савченко вперше дала інтерв'ю російському телеканалу НТВ. Таким чином колишній народний депутат Верховної Ради вирішила зробити подарунок Володимиру Зеленському до річниці його президентства. Про це йдеться в анонсі інтерв'ю, яке вийде сьогодні, 24 травня.

В рекламі інтерв'ю з Савченко, яке розпочалося о 18:00, йдеться про те, що "Надія Савченко: вбивця, яку спочатку зробили героєм України, а потім ворогом народу".

Гордон виступив із заявою, що скандальні інтерв'ю були зроблені спільно з українськими спецслужбами. При цьому всі матеріали, які журналісту вдалося отримати, він передав до Гааги. Там вони будуть основою в процесі у справі про анексію Криму і розв'язуванні війни на Донбасі.

Заступник генерального прокурора України Гюндуз Мамедов заявив, що все сказане в інтерв'ю Гордону може використовуватися в кримінальних справах. Він також висловив Гордону подяку за ці показання.

Раніше повідомлялося про те, що Надія Савченко в червоному платті відзначилася неординарною поведінкою. Колишній нардеп Верховної Ради вирішила поплавати в холодному океані.

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Автор: Іван Романенко

Теги Новини України Надія Савченкоинтервью
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