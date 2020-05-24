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Савченко впервые дала интервью российскому каналу к годовщине правления Зеленского

STYLERЖизнь    24.05.2020 - 18:19
Савченко впервые дала интервью российскому каналу к годовщине правления Зеленского
Надежда Савченко (фото: facebook.com/Savchenko.Nadiia)

Надежда Савченко дала интервью российскому телеканалу НТВ

Надежда Савченко впервые дала интервью российскому телеканалу НТВ. Таким образом бывший народный депутат Верховной Рады решила сделать подарок Владимиру Зеленскому к годовщине его президентства. Об этом говорится в анонсе интервью, которое выйдет сегодня, 24 мая.

В рекламе интервью с Савченко, которое началось в 18:00, говорится о том, что "Надежда Савченко: убийца, которую сначала сделали героем Украины, а потом врагом народа".

Напомним, что в Украине сильный резонанс вызвало недавнее интервью Дмитрия Гордона с Игорем Гиркиным (Стрелковым) и Натальей Поклонской после которого к его редакции пришло много негодующих активистов.

Гордон выступил с заявлением, что скандальные интервью были сделаны совместно с украинскими спецслужбами. При этом все материалы, которые журналисту удалось получить, он передал в Гаагу. Там они будут основой в процессе по делу об аннексии Крыма и развязывании войны на Донбассе.

Заместитель генерального прокурора Украины Гюндуз Мамедов заявил, что все сказанное в интервью Гордону может использоваться в уголовных делах. Он также выразил Гордону благодарность за эти показания.

Ранее сообщалось о том, что Надежда Савченко в красном платье отличилась неординарным поведением. Бывший нардеп Верховной Рады решила поплавать в холодном океане.

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Автор: Иван Романенко

Теги Новости Украины Надежда Савченкоинтервью
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