Де і коли складати мультитест: відсьогодні українці можуть отримати запрошення на НМТ

Українські абітурієнти відсьогодні можуть отримати запрошення до участі в основній сесії національного мультипредметного тесту (НМТ) - спрощеному аналогу ЗНО.

Про це 12 липня передав міністр освіти і науки України Сергій Шкарлет у своєму Telegram .

Так, тепер на сайті Українського центру оцінювання якості освіти на "Інформаційній сторінці учасника ЗНО" у вступників до вишів є можливість дізнатися дату, час і місце проведення тестування.

"Від 12 липня 2022 року на інформаційних сторінках (https://zno.testportal.com.ua/info/login) понад 206 тис. потенційних учасників основної сесії національного мультипредметного тесту можуть отримати запрошення, що містять інформацію про дату, час і місце проведення НМТ", - розповів чиновник.

Оскільки з міркувань безпеки Інформація про графік та місця проведення тестування на території України не оприлюднюватиметься, абітурієнти можуть отримати відомості із запрошенням онлайн.

Як отримати запрошення на мультитест

Для цього слід ввести номер сертифіката (логін),

ПІН-код (пароль),

рік отримання сертифіката,

після чого "довести, що ви не робот" - тобто розв'язати просту математичну задачку із додавання чи віднімання,

та натиснути "вхід".

Як отримати запрошення на здачу НМТ (фото: скрін zno.testportal.com.ua)

Після цього учасникам необхідно сформувати та по можливості роздрукувати запрошення.

"Ті, хто планує складати НМТ за кордоном, повинні врахувати, що час складання тестування у запрошеннях зазначено за київським часом", - звернув увагу міністр.

Для уточнення питань можна зателефонувати на номер інформаційної підтримки Українського центру оцінювання якості освіти (044) 486-09-62.