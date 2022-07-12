ru ua
Вт, 12 июля News Daily Lite Styler Travel
Война России с Украиной Зеленский заявления Донбасс новости Мариуполь новости Харьков новости Киев новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2022 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Колонки Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы Лайфхаки
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

Где и когда сдавать мультитест: с сегодняшнего дня украинцы могут получить приглашение на НМТ

Новина українською →
Вторник 12 июля 2022 18:35
Где и когда сдавать мультитест: с сегодняшнего дня украинцы могут получить приглашение на НМТ Фото: как получить приглашение на участие в НМТ (pixabay)
Автор: Владимир Костырин

Украинские абитуриенты с сегодняшнего дня могут получить приглашения участие в основной сессии национального мультипредметного теста (НМТ) - упрощенном аналога ВНО.

Об этом 12 июля передал министр образования и науки Украины Сергей Шкарлет в своем Telegram.

Так, теперь на сайте Украинского центра оценивания качества образования на "Информационной странице участника ВНО" у поступающих в вузы есть возможность узнать дату, время и место проведения тестирования.

"С 12 июля 2022 года на информационных страницах (https://zno.testportal.com.ua/info/login) более 206 тыс. потенциальных участников основной сессии национального мультипредметного теста могут получить приглашения, содержащие информацию о дате, времени и месте проведения. НМТ", - рассказал чиновник.

Так как из соображений безопасности информация о графике и местах проведения тестирования на территории Украины не будет обнародоваться, абитуриенты могут получить сведения с приглашением онлайн.

Как получить приглашение на мультитест

  • Для этого следует ввести номер сертификата (логин),
  • ПИН-код (пароль),
  • год получения сертификата,
  • после чего "доказать, что вы не робот" - то есть решить простую математическую задачку по сложению либо вычитанию,
  • и нажать "вход".

Где и когда сдавать мультитест: с сегодняшнего дня украинцы могут получить приглашение на НМТ

Как получить приглашение на сдачу НМТ (фото: скрин zno.testportal.com.ua)

После этого участникам необходимо сформировать и по возможности распечатать приглашения.

"Те, кто планирует сдавать НМТ за границей, должны учесть, что время сдачи тестирования в приглашениях указано по киевскому времени", - обратил внимание министр.

Для уточнения вопросов можно позвонить на номер информационной поддержки Украинского центра оценивания качества образования (044) 486-09-62.

Напомним, что украинские выпускники смогут сдать мультитест за рубежом, и ранее мы публиковали перечень стран.

А также мы рассказывали, какие будут вопросы на НМТ.

Читайте РБК-Украина в Google News
МОН ВНО 2022 нмт Вступительная кампания Сергей Шкарлет
LITE
10 признаков того, что этот мужчина вас разрушает и тратит вашу жизнь
10 признаков того, что этот мужчина вас разрушает и тратит вашу жизнь