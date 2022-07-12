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Де і коли складати мультитест: відсьогодні українці можуть отримати запрошення на НМТ

Фото: як отримати запрошення на участь в НМТ (pixabay)
Автор: Володимир Костирін

Українські абітурієнти відсьогодні можуть отримати запрошення до участі в основній сесії національного мультипредметного тесту (НМТ) - спрощеному аналогу ЗНО.

Про це 12 липня передав міністр освіти і науки України Сергій Шкарлет у своєму Telegram.

Так, тепер на сайті Українського центру оцінювання якості освіти на "Інформаційній сторінці учасника ЗНО" у вступників до вишів є можливість дізнатися дату, час і місце проведення тестування.

"Від 12 липня 2022 року на інформаційних сторінках (https://zno.testportal.com.ua/info/login) понад 206 тис. потенційних учасників основної сесії національного мультипредметного тесту можуть отримати запрошення, що містять інформацію про дату, час і місце проведення НМТ", - розповів чиновник.

Оскільки з міркувань безпеки Інформація про графік та місця проведення тестування на території України не оприлюднюватиметься, абітурієнти можуть отримати відомості із запрошенням онлайн.

Як отримати запрошення на мультитест

  • Для цього слід ввести номер сертифіката (логін),
  • ПІН-код (пароль),
  • рік отримання сертифіката,
  • після чого "довести, що ви не робот" - тобто розв'язати просту математичну задачку із додавання чи віднімання,
  • та натиснути "вхід".

Як отримати запрошення на здачу НМТ (фото: скрін zno.testportal.com.ua)

Після цього учасникам необхідно сформувати та по можливості роздрукувати запрошення.

"Ті, хто планує складати НМТ за кордоном, повинні врахувати, що час складання тестування у запрошеннях зазначено за київським часом", - звернув увагу міністр.

Для уточнення питань можна зателефонувати на номер інформаційної підтримки Українського центру оцінювання якості освіти (044) 486-09-62.

Нагадаємо, що українські випускники зможуть здати мультитест за кордоном, і раніше ми публікували перелік країн.

А також ми розповідали, які будуть питання на НМТ.

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