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Где и когда сдавать мультитест: с сегодняшнего дня украинцы могут получить приглашение на НМТ

Фото: как получить приглашение на участие в НМТ (pixabay)
Автор: Владимир Костырин

Украинские абитуриенты с сегодняшнего дня могут получить приглашения участие в основной сессии национального мультипредметного теста (НМТ) - упрощенном аналога ВНО.

Об этом 12 июля передал министр образования и науки Украины Сергей Шкарлет в своем Telegram.

Так, теперь на сайте Украинского центра оценивания качества образования на "Информационной странице участника ВНО" у поступающих в вузы есть возможность узнать дату, время и место проведения тестирования.

"С 12 июля 2022 года на информационных страницах (https://zno.testportal.com.ua/info/login) более 206 тыс. потенциальных участников основной сессии национального мультипредметного теста могут получить приглашения, содержащие информацию о дате, времени и месте проведения. НМТ", - рассказал чиновник.

Так как из соображений безопасности информация о графике и местах проведения тестирования на территории Украины не будет обнародоваться, абитуриенты могут получить сведения с приглашением онлайн.

Как получить приглашение на мультитест

  • Для этого следует ввести номер сертификата (логин),
  • ПИН-код (пароль),
  • год получения сертификата,
  • после чего "доказать, что вы не робот" - то есть решить простую математическую задачку по сложению либо вычитанию,
  • и нажать "вход".

Как получить приглашение на сдачу НМТ (фото: скрин zno.testportal.com.ua)

После этого участникам необходимо сформировать и по возможности распечатать приглашения.

"Те, кто планирует сдавать НМТ за границей, должны учесть, что время сдачи тестирования в приглашениях указано по киевскому времени", - обратил внимание министр.

Для уточнения вопросов можно позвонить на номер информационной поддержки Украинского центра оценивания качества образования (044) 486-09-62.

Напомним, что украинские выпускники смогут сдать мультитест за рубежом, и ранее мы публиковали перечень стран.

А также мы рассказывали, какие будут вопросы на НМТ.

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