"Зробив 10 пострілів": в мережі показали розправу над водієм автобуса в Києві (відео)

Ілюстративне фото (колаж: Styler)

Винуватець вже раніше уже притягувався до відповідальності

З'явилося відео з камер відеоспостереження, на які потрапила розправа над водієм автобуса на вулиці Щербаківського в Києві. Відповідні кадри опубліковані на сторінці "Київ оперативний" Facebook.

"З'явилося відео, де на Щербаківського байкер здійснив 10 пострілів з пістолета Форт17 у водія маршрутного автобуса. Радимо дивитися повністю – вид з двох камер по черзі", - йдеться в повідомленні.

Більше того, журналісти уточнили, що за даним фактом відкрито кримінальне провадження.

"Пілота байка затримали в порядку статті 208 КПК України і транспортували ізолятор тимчасового утримання. Відкрито кримінальне провадження за статтею 296 КК України (Хуліганство). Раніше чоловік уже уже притягувався до відповідальності", - підкреслюється в тексті повідомлення.

Відео: конфлікт між байкером і водієм автобуса (facebook.com/KyivOperativ)

Нагадаємо, поліція Києва відкрила кримінальне провадження за фактом стрілянини, яку у четвер, 16 серпня, мотоцикліст відкрив по водієві тролейбуса.

Як повідомлялося раніше,16 серпня в Києві в результаті дорожнього конфлікту мотоцикліст відкрив стрілянину по водієві автобуса. За даними поліції, спочатку між чоловіками виникла бійка, а потім водій мотоцикла застосував зброю. Постраждалий доставлений в лікарню, йому надають необхідну медичну допомогу. Встановлено, що інцидент стався на вулиці Данила Щербаківського.

Відео: що може трапитися під час поїздки на авто (video.rbc.ua)