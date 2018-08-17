"Сделал 10 выстрелов": в сети показали расправу над водителем автобуса в Киеве (видео)

Иллюстративное фото (коллаж: Styler)

Виновник уже притягивался к ответственности раньше

Появилось видео с камер видеонаблюдения, на которые попала расправа над маршрутчиком на улице Щербаковского в Киеве. Соответствующие кадры опубликованы на странице "Киев оперативный" в Facebook.

"Появилось видео, где на Щербаковского байкер совершил 10 выстрелов из пистолета Форт17 в водителя маршрутного автобуса. Советуем смотреть полностью – вид с двух камер по очереди", - говорится в сообщении.

Более того, журналисты уточнили, что по данному факту было открыто уголовное производство.

"Пилота байка задержали в порядке статьи 208 УПК Украины и транспортировали изолятор временного содержания. Открыто уголовное производство по статье 296 УК Украины (Хулиганство). Раньше мужчина уже притягивался к ответственности", - подчеркивается в тексте сообщения.

Видео: конфликт между байкером и водителем автобуса (facebook.com/KyivOperativ)

Напомним, полиция Киева открыла уголовное производство по факту стрельбы, которую в четверг, 16 августа, мотоциклист открыл по водителю троллейбуса.

Как сообщалось ранее,16 августа в Киеве в результате дорожного конфликта мотоциклист открыл стрельбу по водителю автобуса. По данным полиции, сначала между мужчинами возникла драка, а затем водитель мотоцикла применил оружие. Пострадавший доставлен в больницу, ему оказывают необходимую медицинскую помощь. Установлено, что инцидент произошел на улице Данилы Щербаковского.

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