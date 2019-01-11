"Зробили дві дірки": під Вінницею парафіяни провчили московського попа

Відео: ТСН/youtube.com

В селі Лукашівка Вінницької області парафіяни заблокували двері в церкву, де служить священик Московського патріархату, тому що більша частина жителів села виступає за ПЦУ. Про це йдеться в сюжеті ТСН.

За словами працівниці храму, панотець Федір Расторгуєв налаштовує парафіян проти української церкви. Священик переконує їх у тому, що Симеон - Юда, а Москва - наша батьківщина. Йому вдається переконувати літніх людей, але молодь все одно проти.

Щоб насолити настоятелю, двері в храм заблокували.

"Я приїхав, а в храм зайти не можу, як нормальна людина – замінений замок, а через вівтар заблоковані двері", - говорить священик.

Місцеві жителі кажуть, що у приміщенні три двері, і одну з них священик після служби забув закрити. І вони просто заблокували двері, щоб злодії нічого не забрали.

"Ми зробили дві дірки і взяли на цвяхи, щоб заблокувати – все, що ми зробили", - пояснив він.

Скріншот відео: ТСН/youtube.com

На місце події приїхала поліція, яка нічого протиправного не виявила і констатувала, що замок змінив сам священик, а з храму нічого не викрали.

Тепер і жителі села, і настоятель чекають суботи, коли на зборах люди будуть голосувати, яка саме юрисдикція їм потрібна,

Зазначимо, що все більше церков оголошують про перехід з Московського патріархату в Православну церкву України.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що в храмі РПЦ відкрили тренажерний зал і зал для занять єдиноборствами. Користувачі мережі жартують, що тепер в РПЦ будуть "вчити бити один одному морди".

Ми також інформували про те, що екзарх Константинополя Данило забороняв представникам Української православної церкви Московського патріархату виходити на контакт з Константинополем.