"Сделали две дырки": под Винницей прихожане проучили московского попа

Видео: ТСН/youtube.com

В селе Лукашовка Винницкой области прихожане заблокировали дверь в церковь, где служит священник Московского патриархата, потому что большая часть жителей села выступает за ПЦУ. Об этом говорится в сюжете ТСН.

По словам работницы храма, батюшка Федор Расторгуев настраивает прихожан против украинской церкви. Священник убеждает их в том, что Симеон - Иуда, а Москва - наша родина. Ему удается убеждать пожилых людей, но молодежь все равно против.

Чтобы насолить настоятелю, двери в храм заблокировали.

"Я приехал, а в храм зайти не могу, как нормальный человек – заменен замок, а через алтарь заблокированы двери", - говорит священник.

Местные жители говорят, что в помещении три двери, и одну из них священник после службы забыл закрыть. И они просто заблокировали дверь, чтобы воры ничего не унесли.

"Мы сделали две дырки и взяли на гвозди, чтоб заблокировать – все, что мы сделали", - объяснил он.

Скриншот видео: ТСН/youtube.com

Приехавшая на место происшествия полиция в ситуации ничего противоправного не обнаружила и констатировала, что замок сменил сам священник, а из храма ничего не похитили.

Теперь и жители села, и настоятель ждут субботы, когда на собрании люди будут голосовать, какая именно юрисдикция им нужна,

Отметим, что все больше церквей объявляют о переходе из Московского патриархата в Православную церковь Украины.

Напомним, ранее мы писали о том, что в храме РПЦ открыли тренажерный зал и зал для занятий единоборствами. Пользователи сети шутят, что теперь в РПЦ будут "учить бить друг другу морды".

Мы также информировали о том, что экзарх Константинополя Даниил запрещал представителям Украинской православной церкви Московского патриархата выходить на контакт с Константинополем.