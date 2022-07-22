ua ru
Пт, 22 липня News Daily Lite Styler Travel
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Донбас новини Маріуполь новини Харків новини Київ новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2022 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Колонки Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози Лайфхакі
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

Що зробити з термосом, щоб у ньому не з’явився затхлий запах: бюджетні способи

Новость на русском →
П'ятниця 22 липня 2022 08:01
Що зробити з термосом, щоб у ньому не з’явився затхлий запах: бюджетні способи Як позбутися затхлого запаху в термосі (freepik)
Автор: Тетяна Самарук

Зазвичай термос використовується лише один сезон - його беруть із собою в поїздки взимку, коли немає можливості закип’ятити чайник. Однак влітку протягом кількох літніх місяців щільно закручений термос припадає пилом та в ньому з'являється запах затхлості.

Як позбутися такого запаху - читайте нижче.

Допоможе лавровий лист

Відштовхуючий запах затхлості складно позбутися. Він буквально просочує стінки термоса, а потім передається їжі та напоям.

Щоб не зіткнутися з такою неприємністю, спробуйте використати під час зберігання термоса звичайний лавровий лист.

Потрібно покласти 2-3 листи всередину місткості і закрити кришку. Так неприємності у вигляді затхлого запаху будуть нестрашні.

Ще один спосіб, який напевно не дасть повітря в термосі застоятися, полягає у зберіганні його відкритим. Варто сказати про мінуси, який має даний спосіб: всередину місткості можуть потрапити різне сміття і комахи.

Куховарська сіль

Сіль чудово справляється із забрудненнями і неприємними запахами. Потрібно насипати в термос декілька столових ложок солі, залити окропом і залишити приблизно на 10 годин. Соляний розчин за цей час повинен увібрати неприємний запах. Потім прополощіть термос чистою водою і залиште сохнути.

Що зробити з термосом, щоб у ньому не з’явився затхлий запах: бюджетні способиЯк позбутися затхлого запаху в термосі (freepik)

Сода

Кухонні засоби завжди були хорошими підручними помічниками, адже коштують вони недорого.

Потрібно налити в термос гарячу воду та додати 1-2 столові ложки харчової соди (із розрахунку на 1 літр води), щільно закрити кришку, збовтати рідину і залишити на ніч. Вранці потрібно злити розчин і добре промити термос холодною водою.

Рис

Для позбавлення запаху із термоса, візьміть 3 столові ложки будь-якого рису і залийте теплою водою, закрийте кришкою і залиште на 30 хвилин. Потім добренько струсіть термос і вилийте його вміст. Після цього сполосніть посудину гарячою водою.

Лимон

Лимон є одним із найефективніших продуктів, який не тільки добре справляється із неприємними запахами, але й чудово дезінфікує.

Необхідно нарізати лимон кільцями покласти їх у термос і залити окропом (із розрахунку на 1 літр води - чверть великого лимона). Щільно закрутити кришку і зачекати 2 години. Якщо запаху не вдалося повністю позбутися, повторіть процес ще 2-3 рази.

Раніше ми повідомляли, чим можна замінити засіб для миття посуду в домашніх умовах.

Також ми писали, як позбутися неприємного запаху у взутті.

Читайте РБК-Україна в Google News
лайфхаки запахи термос
LITE
10 ознак того, що цей чоловік вас руйнує і марнує ваше життя
10 ознак того, що цей чоловік вас руйнує і марнує ваше життя