Что сделать с термосом, чтобы в нем не появился затхлый запах: бюджетные способы

Обычно термос используется лишь один сезон - его берут с собой в поездки зимой, когда нет возможности вскипятить чайник. Однако летом в течение нескольких летних месяцев плотно закрученный термос пылится и в нем появляется запах затхлости.

Как избавиться от такого запаха - читайте ниже .

Поможет лавровый лист

Отталкивающий запах затхлости сложно избавиться. Он буквально пропитывает стенки термоса, а затем передается пище и напиткам.

Чтобы не столкнуться с такой неприятностью, попробуйте использовать во время хранения термоса обычный лавровый лист.

Нужно положить 2-3 листа внутрь емкости и закрыть крышку. Так неприятности в виде затхлого запаха будут нестрашны.

Еще один способ, который наверняка не даст воздуху в термосе застояться, заключается в хранении его открытым. Стоит сказать о минусах, который имеет данный способ: внутрь емкости могут попасть различный мусор и насекомые.

Поваренная соль

Соль прекрасно справляется с загрязнениями и неприятными запахами. Нужно насыпать в термос несколько столовых ложек соли, залить кипятком и оставить примерно на 10 часов. Соляной раствор за это время должен впитать неприятный запах. Затем прополощите термос чистой водой и оставьте сохнуть.

Как избавиться от затхлого запаха в термосе (freepik)

Сода

Кухонные средства всегда были хорошими подручными помощниками, ведь стоят они недорого.

Нужно налить в термос горячую воду и добавить 1-2 столовые ложки пищевой соды (из расчета на 1 литр воды), плотно закрыть крышку, взболтать жидкость и оставить на ночь. Утром нужно слить раствор и хорошо промыть термос холодной водой.

Рис

Для избавления запаха из термоса, возьмите 3 столовые ложки любого риса и залейте теплой водой, закройте крышкой и оставьте на 30 минут. Затем хорошенько встряхните термос и вылейте его содержимое. После этого сполосните сосуд горячей водой.

Лимон

Лимон является одним из самых эффективных продуктов, который не только хорошо справляется с неприятными запахами, но и прекрасно дезинфицирует.

Необходимо нарезать лимон кольцами положить их в термос и залить кипятком (из расчета на 1 литр воды - четверть большого лимона). Плотно закрутить крышку и подождать 2 часа. Если запаху не удалось полностью избавиться, повторите процесс еще 2-3 раза.