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Що зробити з термосом, щоб у ньому не з’явився затхлий запах: бюджетні способи

Як позбутися затхлого запаху в термосі (freepik)
Автор: Тетяна Самарук

Зазвичай термос використовується лише один сезон - його беруть із собою в поїздки взимку, коли немає можливості закип’ятити чайник. Однак влітку протягом кількох літніх місяців щільно закручений термос припадає пилом та в ньому з'являється запах затхлості.

Як позбутися такого запаху - читайте нижче.

Допоможе лавровий лист

Відштовхуючий запах затхлості складно позбутися. Він буквально просочує стінки термоса, а потім передається їжі та напоям.

Щоб не зіткнутися з такою неприємністю, спробуйте використати під час зберігання термоса звичайний лавровий лист.

Потрібно покласти 2-3 листи всередину місткості і закрити кришку. Так неприємності у вигляді затхлого запаху будуть нестрашні.

Ще один спосіб, який напевно не дасть повітря в термосі застоятися, полягає у зберіганні його відкритим. Варто сказати про мінуси, який має даний спосіб: всередину місткості можуть потрапити різне сміття і комахи.

Куховарська сіль

Сіль чудово справляється із забрудненнями і неприємними запахами. Потрібно насипати в термос декілька столових ложок солі, залити окропом і залишити приблизно на 10 годин. Соляний розчин за цей час повинен увібрати неприємний запах. Потім прополощіть термос чистою водою і залиште сохнути.

Як позбутися затхлого запаху в термосі (freepik)

Сода

Кухонні засоби завжди були хорошими підручними помічниками, адже коштують вони недорого.

Потрібно налити в термос гарячу воду та додати 1-2 столові ложки харчової соди (із розрахунку на 1 літр води), щільно закрити кришку, збовтати рідину і залишити на ніч. Вранці потрібно злити розчин і добре промити термос холодною водою.

Рис

Для позбавлення запаху із термоса, візьміть 3 столові ложки будь-якого рису і залийте теплою водою, закрийте кришкою і залиште на 30 хвилин. Потім добренько струсіть термос і вилийте його вміст. Після цього сполосніть посудину гарячою водою.

Лимон

Лимон є одним із найефективніших продуктів, який не тільки добре справляється із неприємними запахами, але й чудово дезінфікує.

Необхідно нарізати лимон кільцями покласти їх у термос і залити окропом (із розрахунку на 1 літр води - чверть великого лимона). Щільно закрутити кришку і зачекати 2 години. Якщо запаху не вдалося повністю позбутися, повторіть процес ще 2-3 рази.

Раніше ми повідомляли, чим можна замінити засіб для миття посуду в домашніх умовах.

Також ми писали, як позбутися неприємного запаху у взутті.

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