Что сделать с термосом, чтобы в нем не появился затхлый запах: бюджетные способы

Обычно термос используется лишь один сезон - его берут с собой в поездки зимой, когда нет возможности вскипятить чайник. Однако летом в течение нескольких летних месяцев плотно закрученный термос пылится и в нем появляется запах затхлости.
Как избавиться от такого запаха - читайте ниже.
Поможет лавровый лист
Отталкивающий запах затхлости сложно избавиться. Он буквально пропитывает стенки термоса, а затем передается пище и напиткам.
Чтобы не столкнуться с такой неприятностью, попробуйте использовать во время хранения термоса обычный лавровый лист.
Нужно положить 2-3 листа внутрь емкости и закрыть крышку. Так неприятности в виде затхлого запаха будут нестрашны.
Еще один способ, который наверняка не даст воздуху в термосе застояться, заключается в хранении его открытым. Стоит сказать о минусах, который имеет данный способ: внутрь емкости могут попасть различный мусор и насекомые.
Поваренная соль
Соль прекрасно справляется с загрязнениями и неприятными запахами. Нужно насыпать в термос несколько столовых ложек соли, залить кипятком и оставить примерно на 10 часов. Соляной раствор за это время должен впитать неприятный запах. Затем прополощите термос чистой водой и оставьте сохнуть.
Сода
Кухонные средства всегда были хорошими подручными помощниками, ведь стоят они недорого.
Нужно налить в термос горячую воду и добавить 1-2 столовые ложки пищевой соды (из расчета на 1 литр воды), плотно закрыть крышку, взболтать жидкость и оставить на ночь. Утром нужно слить раствор и хорошо промыть термос холодной водой.
Рис
Для избавления запаха из термоса, возьмите 3 столовые ложки любого риса и залейте теплой водой, закройте крышкой и оставьте на 30 минут. Затем хорошенько встряхните термос и вылейте его содержимое. После этого сполосните сосуд горячей водой.
Лимон
Лимон является одним из самых эффективных продуктов, который не только хорошо справляется с неприятными запахами, но и прекрасно дезинфицирует.
Необходимо нарезать лимон кольцами положить их в термос и залить кипятком (из расчета на 1 литр воды - четверть большого лимона). Плотно закрутить крышку и подождать 2 часа. Если запаху не удалось полностью избавиться, повторите процесс еще 2-3 раза.
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