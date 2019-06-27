Тільки сідло і видно: Сєдокову розкритикували за оголене тіло (фото)

Сєдокова викликала скандал через нову відверту фотографію
Анна Сєдокова продемонструвала своїм шанувальникам фотографію з відпочинку у Греції, де співачка зробила відверте фото на острові Міконос, який знаходиться в Егейському морі. Новий знімок артистка опублікувала на своїй сторінці в Instagram.
На фото співачка лежить в бікіні біля басейну, а попереду неї пляж з відпочиваючими і море.
Анна Седокова потрапила в скандал через голе тіло (фото: instagram.com/annasedokova)
"Іноді єдиний вихід - просто йти вперед. Не озираючись і довіряючи небесам. Просто вперед", - написала Сєдокова.
Варто зазначити, що деяких користувачів мережі сильно обурила фотографія співачки.
Скріншоти з Instagram
Нагадаємо, що Сєдокову рознесли за вульгарний кліп "ЯЖЕМАТЬ". При цьому артистка зазначила, що її кліп є викликом і їй все одно на негативну реакцію.
Раніше повідомлялося про те, що Седокова розповіла дівчатам про те, як сподобатися чоловікові.