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Кальцій - не запорука міцних кісток! Лікарі спростували популярний міф

STYLERЖиття    04.06.2020 - 15:08
Кальцій - не запорука міцних кісток! Лікарі спростували популярний міф
Лікарі розкрили секрет міцних кісток (ілюстративне фото: freepik.com)

Травматологи розкрили секрет міцних кісток

Для зміцнення кісток фахівці рекомендують не покладатися тільки на продукти, що містять кальцій, а займатися фізкультурою і зарядкою. Інакше ефекту не буде.

Про це розповів ортопед-травматолог відділення травматологічних пошкоджень опорно-рухового апарату і проблем остеосинтезу Олександр Даценко, пише газета "Експрес".

Зауважується, що погіршення стану кісток з роками пов'язано зі зміною обмінних процесів, на тлі чого знижується фіксація кальцію кісткової тканини.

Фахівці звертають увагу, що особливо багато серед постраждалих з різними травмами саме людей старшого віку.

Річ у тому, що після 50 років кістки стають не такими міцними та еластичними, і будь-яке падіння може бути небезпечним.

Підтримувати свій функціональний стан допоможуть заняття фізкультурою.

"Поширена думка, що для зміцнення кісток слід споживати багато молокопродуктів, що містять кальцій. Але якщо організм позбавлений регулярного функціонального навантаження, можна їсти кальцій відрами - не допоможе", - наголосив ортопед-травматолог.

Раніше дієтологи назвали найкориснішу кашу, яка захистить шлунок, зміцнить нерви та допоможе чоловікам.

Також ми нещодавно писали про те, що фахівці розповіли, які продукти потрібно обов'язково включити в раціон після 40 років.

Додамо також, що медики з настанням сезону літньої ягоди розповіли, кому категорично протипоказана полуниця.

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Автор: Володимир Костирін

Теги Новини України здоровьемедикивитамины
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