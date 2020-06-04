ru
ua
News
News
Новости Украины
Коронавирус
Кризис 2020
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Пресс-релизы
Коронавирус
Кризис 2020
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

Кальций - не залог крепких костей! Врачи опровергли популярный миф

STYLERЖизнь    04.06.2020 - 15:08
Кальций - не залог крепких костей! Врачи опровергли популярный миф
Врачи раскрыли секрет крепких костей (иллюстративное фото: freepik.com)

Травматологи раскрыли секрет крепких костей

Для укрепления костей специалисты рекомендуют не полагаться только на продукты, содержащие кальций, а заниматься физкультурой и зарядкой. В противном случае эффекта не будет.

Об этом рассказал ортопед-травматолог отделения травматологических повреждений опорно-двигательного аппарата и проблем остеосинтеза Александр Даценко, пишет газета "Экспресс".

Отмечается, что ухудшение состояния костей с годами связано с изменением обменных процессов, на фоне чего снижается фиксация кальция костной ткани.

Специалисты обращают внимание, что особенно много среди пострадавших с различными травмами именно людей старшего возраста.

Дело в том, что после 50 лет кости становятся не такими прочными и эластичными, и любое падение может быть опасным.

Поддерживать свое функциональное состояние помогут занятия физкультурой.

"Распространено мнение, что для укрепления костей следует потреблять много молокопродуктов, содержащие кальций. Но если организм лишен регулярного функциональной нагрузки, можно есть кальций ведрами - не поможет", - подчеркнул ортопед-травматолог.

Ранее диетологи назвали самую полезную кашу, которая защитит желудок, укрепит нервы и поможет мужчинам.

Также недавно мы писали о том, что специалисты рассказали, какие продукты нужно обязательно включить в рацион после 40 лет.

Добавим также, что медики с наступлением сезона летней ягоды рассказали, кому категорически противопоказана клубника.

Читайте нас в Google News и подписывайтесь

Автор: Владимир Костырин

Теги Новости Украины здоровьемедикивитамины
Lite
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь