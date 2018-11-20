"Секрети ботоферми": в мережі розповіли, як працює фабрика тролів

Колаж РБК-Україна

Користувач пояснив, як створюються акаунти і просуваються пости

У мережі розповіли, як в соціальних мережах створюються акаунти тролів і яку програму для цього використовують її організатори. Про це написав на своїй сторінці в Facebook користувач Єгор Папишев.

Єгор Папишев розповів, що в соціальних мережах зараз з'явилося безліч рекламних постів про можливості заробити в інтернеті.

"В умовах наближення виборів я б хотів нагадати вам, друзі, що відбувається маса інформаційних операцій і різних маніпуляцій, буквально поставлені на потік. Інформаційна війна в розпалі, один з напрямків атаки - соціальні мережі. З жалем зазначу, що більша частина аудиторії соцмереж - це люди, які досить легко піддаються на провокації, вкидання і як і раніше вірять фейковим новинам", - написав Папишев.

На одну з таких рекламних картинок він звернув увагу і вирішив розібратися, як це працює.

"Я звернув увагу на недавній пост товариша, який опублікував скріншот реклами, яка закликає заробляти на вашому акаунті в соцмережі. Мовляв, шановні користувачі, давайте ми вам встановимо свою програму, через яку зможемо керувати вашим обліковим записом, а вам буде капати кілька доларів на добу за таку собі "оренду". Причому, потрібні були акаунти саме українських користувачів", - зазначив користувач.

Він повідомив, що вирішив піти далі і з'ясував, що існує величезна фабрика тролів, в яку Папишеву вдалося проникнути і з'ясувати, як цей процес працює зсередини.

Скріншоти фото (facebook.com/zverenkov)

"У ботоводов детально налагоджені процеси роботи і обліку, звітності, налагоджена інфраструктура і спеціалізований софт. Вони керують своїм ресурсом, постійно актуалізують його і оперативно перемикають на виконання різних завдань. Вони займаються навчанням своїх співробітників. Вони можуть реєструвати сотні записів, створювати пости, лайкати, репостити, скаржитися на інші облікові записи, писати у спільноти, змінювати інформацію в своїх профілях, і все це - масово, всього в пару кліків", - розповів користувач.

Він звернув увагу, що така фабрика може розкручувати одну персону, а може зробити масове вкидання фейкових новин.

"Це вигідний бізнес, який сьогодні може просувати одну персону, а завтра зробити масове вкидання фейкових новин з перехресними репостами і лайками, щоб вдарити по репутації іншого. Переглядаючи скріншоти, на яких я спробував розкрити контекст, будь ласка, подумайте про те, наскільки критично слід ставитися до різних инфоповодів, що стосуються політики і репутації будь-яких відомих персоналій. Як показав ряд недавніх кейсів, розгорнути серйозну інформаційну операцію нічого не варто, в порівнянні з "вихлопом", який отримують зацікавлені особи", - резюмував Папишев.

Скріншот поста (facebook.com/zverenkov)

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що російський троль розповів, як писав фейкові новини про війну на Донбасі.

А також розповідали про те, що росіянин розповів про діяльність "фабрики тролів"

Відео: РБК-Україна