"Секреты ботофермы": в сети рассказали, как работает фабрика троллей

Коллаж РБК-Украина

Пользователь объяснил, как создаются аккаунты и продвигаются посты

В сети рассказали, как в социальных сетях создаются аккаунты троллей и какую программу для этого используют ее организаторы. Об этом написал на своей странице в Facebook пользователь Егор Папышев.

Егор Папышев рассказал, что в социальных сетях сейчас появилось множество рекламных постов о возможности заработать в интернете.

"В условиях приближающихся выборов я бы хотел напомнить вам, друзья, что происходит масса информационных операций и различных манипуляций, буквально поставленных на поток. Информационная война в разгаре, одно из направлений атаки - социальные сети. С сожалением отмечу, что большая часть аудитории соцсетей - это люди, которые достаточно легко поддаются на провокации, вбросы и по-прежнему верят фейковым новостям", - написал Папышев.

На одну из таких рекламных картинок он обратил внимание и решил разобраться, как это работает.

"Я обратил внимание на недавний пост товарища, который опубликовал скриншот рекламы, призывающей зарабатывать на вашем аккаунте в соцсети. Мол, уважаемые пользователи, давайте мы вам установим свою программку, через которую сможем управлять вашим аккаунтом, а вам будет капать несколько долларов в сутки за такую себе "аренду". Причем, нужны были аккаунты именно украинских пользователей", - отметил пользователь.

Он сообщил, что решил пойти дальше и выяснил, что существует огромная фабрика троллей, в которую Папышеву удалось проникнуть и выяснить, как этот процесс работает изнутри.

Скриншоты фото (facebook.com/zverenkov)

"У ботоводов детально налажены процессы работы и учета, отчетности, настроена инфраструктура и специализированный софт. Они управляют своим ресурсом, постоянно актуализируют его и оперативно переключают на выполнение разных задач. Они занимаются обучением своих сотрудников. Они могут регистрировать сотни аккаунтов, создавать посты, лайкать, репостить, жаловаться на другие аккаунты, писать в сообщества, менять информацию в своих профилях, и всё это - массово, всего в пару кликов", - рассказал пользователь.

Он обратил внимание, что такая фабрика может раскручивать одну персону, а может сделать массовый вброс фейковых новостей.

"Это выгодный бизнес, который сегодня может продвигать одну персону, а завтра сделать массовый вброс фейковых новостей с перекрестными репостами и лайками, чтобы ударить по репутации другой. Просматривая скриншоты, на которых я попытался раскрыть контекст, пожалуйста подумайте о том, насколько критично следует относиться к различным инфоповодам, касающимся политики и репутации каких-либо известных персоналий. Как показал ряд недавних кейсов, развернуть серьезную информационную операцию ничего не стоит, в сравнении с "выхлопом", который получают заинтересованные лица", - резюмировал Папышев.

Скриншот поста (facebook.com/zverenkov)

Напомним, ранее мы писали о том, что российский тролль рассказал, как писал фейковые новости о войне на Донбассе.

А также рассказывали о том, что россиянин рассказал о деятельности "фабрики троллей"

Видео: РБК-Украина