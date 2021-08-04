Секс по дружбі - "за" чи "проти"? Що треба знати про цей тип відносин

"Секс по дружбі - це, кажучи простою мовою, недовідношення. Точніше - інфантильні відносини, в яких партнери бояться психологічної близькості", - говорить експерт.

За її словами, люди бояться відкритися один перед одним і показати внутрішню вразливість, не хочуть брати на себе відповідальність за відносини.

"Зазначу, що чоловік - інструментальний. У сексі по дружбі він задовольняє свою потребу в фізичній близькості. Він не бере відповідальність за жінку, але отримує те, що йому потрібно. Якщо він у стосунках і створює цей любовний трикутник, то це означає, що він не задоволений своєю парою. Йому не достатньо інтиму, тож добирає його десь на стороні. Жінка - емоційна особистість. У таких стосунках вона добирає цю потребу. Секс та збудження для неї - це про емоції. У такої жінки або низька самооцінка, або вона також в парі, де їй не вистачає інтиму та емоцій", - зазначає сексолог.

Наталія Єжова (фото: facebook.com/Natalie.Ezhova)

На жаль, в більшості випадків цей тип відносин закінчується для когось із двох не кращим чином.

"Хтось з "друзів по сексу" точно закоханий в іншого і не зізнається. А стабільним цей тип стосунків може бути лише, якщо це любовні трикутники. Якщо немає додаткових партнерів, конструкція довго не протягне. Рано чи пізно жінка захоче турботи, захисту та відповідальності від чоловіка, а чоловік, у свою чергу, вірності", - резюмувала експерт.