Секс-туризм в Україні: стало відомо, як працює і скільки заробляє індустрія (відео)

Деякі українські дівчата заробляють інтимними послугами

Журналісти з'ясували схему "роботи" так званого секс-туризму в Україні. Виявилося, що багато туристів з Туреччини прилітають за послугами інтимного характеру. Про це розповіли у програмі "Гроші".

Журналісти вирушили в міжнародний аеропорт Одеси. У залі очікування крім таксистів та інших людей були помічені красиві українські дівчата в яскравих і трохи відвертих вбраннях, а до них прибули турецькі чоловіки.

Один з таких туристів - Фаїд - два рази на рік обов'язково прилітає в Україну. Він не приховує, що їде в нашу країну за дешевим відпочинком та дівчатами. Відзначається, що кількість таких, як Фаїд, зростає з кожним роком. Заради їхніх примх працює ціла індустрія.

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Виявилося, що існує навіть особлива вечірка для секс-туристів. Вони приїжджають у пошуках красивих дівчат і дешевих інтимних послуг. У мережі є безліч сайтів, які пропонують такі тури в Україну. Організатори бронюють літак, номер у готелі, і знаходять дівчину, яка зробить "інше". Така послуга обійдеться туристу в 3 тисячі доларів.

"Працює це так: для одного клієнта готують кілька красунь: купують білизну, ведуть в салон. Потім везуть в апартаменти, де турист вибирає кращу. За одну таку зміну дівчина може заробити 5-6 тисяч гривень, плюс чайові. Всю цю суму потім ділять 50/50 (між дівчиною і фірмою-посередником)", - розповіли в сюжеті.

Відео: Секс-туризм в Україні (YouTube/Телеканал 1+1)

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