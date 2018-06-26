Секс-туризм в Украине: стало известно, как работает и сколько зарабатывает индустрия (видео)

Некоторые украинские девушки зарабатывают интимными услугами

Журналисты выяснили схему "работы" так называемого секс-туризма в Украине. Оказалось, что многие туристы из Турции прилетают за услугами интимного характера. Об этом рассказали в программе "Гроші".

Журналисты отправились в международный аэропорт Одессы. В зале ожидания помимо таксистов и других людей были замечены красивые украинские девушки в ярких и немного откровенных нарядах, а к ним прибыли турецкие мужчины.

Один из таких туристов - Фаид - два раза в год обязательно прилетает в Украину. Он не скрывает, что едет в нашу страну за дешевым отдыхом и девушками. Отмечается, что количество таких, как Фаид, растет с каждым годом. Ради их прихотей работает целая индустрия.

Журналисты выяснили, как иностранцы находят девушек, и кто в Украине на этом зарабатывает.

Оказалось, что существует даже особенная вечеринка для секс-туристов. Они приезжают в поисках красивых девушек и дешевых интимных услуг. В сети есть множество сайтов, которые предлагают такие туры в Украину. Организаторы бронируют самолет, номер в отеле, и находят девушку, которая сделает "остальное". Такая услуга обойдется туристу в 3 тысячи долларов.

"Работает это так: для одного клиента готовят несколько красавиц: покупают белье, ведут в салон. Затем везут в апартаменты, где турист выбирает лучшую. За одну такую смену девушка может заработать 5-6 тысяч гривен, плюс чаевые. Всю эту сумму потом делят 50/50 (между девушкой и фирмой-посредником)", - рассказали в сюжете.

Видео: Секс-туризм в Украине (YouTube/Телеканал 1+1)

Ранее скандальная журналистка рассказала, как нардепы занимаются сексом прямо в Верховной Раде.

Хайп такси #12 с чего нужно начать менять страну (видео: РБК-Украина)