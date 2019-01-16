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"Селера та сирий гарбуз": в школах готуватимуть за рецептами переможця "МастерШеф"

STYLERЖиття    16.01.2019 - 13:19
"Селера та сирий гарбуз": в школах готуватимуть за рецептами переможця "МастерШеф"
Колаж РБК-Україна

Держслужба затвердила збірку зі 110-ма рецептами

Державна служба України з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів затвердила рецептурний збірник для шкільних їдалень, який розробив переможець 5-го сезону шоу "МастерШеф" Євген Клопотенко. Кулінар повідомив про це у соцмережі Facebook.

&quot;Селера та сирий гарбуз&quot;: в школах готуватимуть за рецептами переможця &quot;МастерШеф&quot;

Фото: facebook.com/evgeniy.klopotenko/

На думку Клопотенка, він нарешті зруйнував радянську систему "общєпіта", яка проіснувала більше 70-ти років. Кулінар каже, що прийшов час показати українським школярам, що м'ята в салаті - це нормально, а сирий гарбуз і селера - смачно і корисно.

"110 рецептів - перевірені, ухвалені та офіційні. Тепер за ними можуть готувати у будь-якій школі України", - написав Клопотенко на своїй сторінці.

&quot;Селера та сирий гарбуз&quot;: в школах готуватимуть за рецептами переможця &quot;МастерШеф&quot;

Шкільна їдальня (фото: УНІАН)

Натомість користувачі соцмереж налаштовані не дуже оптимістично, вони вважають, що "можуть готувати", не означає, "будуть готувати". І викорінити систему обкрадання продуктів поварами і навчити їх готувати, як для людей, а "не як для свиней", буде дуже складно.

"Цікаво, як на практиці це буде? Як стимулювати кухарів готувати за цими рецептами? Це ж добровільна, а не примусова справа", - сумнівається Христина Коціра.

"Можуть", але чи "будуть"?, - скептично зазначає YD YD.

&quot;Селера та сирий гарбуз&quot;: в школах готуватимуть за рецептами переможця &quot;МастерШеф&quot;

Скріншот коментарів: facebook.com

"Сподіваюсь, що хоча б внукам по цим рецептам будуть готувати", - скептично налаштована Наталія Лазуренко.

"Не всім дітям можна селеру та сирий гарбуз", - сумнівається Olena Derevska.

Проте багато хто все ж дякує кулінару за його небайдужість до такої важливої проблеми.

"Нарешті шкільне меню зміниться!", - радіє Alena Ratushna.

"Цікаво-цікаво! Надіюсь, що все у вас вийде! Успіхів у починаннях!, - пише Віра Наріжна.

&quot;Селера та сирий гарбуз&quot;: в школах готуватимуть за рецептами переможця &quot;МастерШеф&quot;

Скріншот коментарів: facebook.com

Наприкінці минулого року в Києві призупинили роботу 13 компаній за неякісне харчування у школах.

Нагадаємо, наприкінці грудня в ефірі каналу СТБ вийшов 36 випуск 8 сезону шоу "МастерШеф", в якому стало відомо ім'я переможця.

До речі, один з найбільш яскравих учасників кулінарного шоу "МастерШеф" Сержик Файний розповів про "цькування" на проекті.

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