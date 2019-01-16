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"Сельдерей и сырая тыква": в школах будут готовить по рецептам победителя "МастерШеф"

STYLERЖизнь    16.01.2019 - 13:19
"Сельдерей и сырая тыква": в школах будут готовить по рецептам победителя "МастерШеф"
Коллаж РБК-Украина

Госслужба утвердила сборку с 110-ю рецептами

Государственная служба Украины по вопросам безопасности пищевых продуктов и защиты потребителей утвердила рецептурный сборник для школьных столовых, который разработал победитель 5-го сезона шоу "МастерШеф" Евгений Клопотенко. Кулинар сообщил об этом в соцсети Facebook.

&quot;Сельдерей и сырая тыква&quot;: в школах будут готовить по рецептам победителя &quot;МастерШеф&quot;

Фото: facebook.com/evgeniy.klopotenko/

По мнению Клопотенко, он наконец разрушил советскую систему "общепита", которая просуществовала более 70-ти лет. Кулинар говорит, что пришло время показать украинским школьникам, что мята в салате - это нормально, а сырая тыква и сельдерей - вкусно и полезно.

"110 рецептов - проверенные, принятые и официальные. Теперь по ним могут готовить в любой школе Украины", - написал Клопотенко на своей странице.

&quot;Сельдерей и сырая тыква&quot;: в школах будут готовить по рецептам победителя &quot;МастерШеф&quot;

Школьная столовая (фото: УНИАН)

Зато пользователи соцсетей настроены не очень оптимистично, они считают, что "могут готовить", не означает "будут готовить". И искоренить систему обворовывания продуктов поварами и научить их готовить, как для людей, а не "как для свиней", будет очень сложно.

"Интересно, как на практике это будет? Как стимулировать поваров готовить по этим рецептам? Это же добровольное, а не принудительное дело", - сомневается Кристина Коцира.

"Могут", но "будут" ли?, - скептически отмечает YD YD.

&quot;Сельдерей и сырая тыква&quot;: в школах будут готовить по рецептам победителя &quot;МастерШеф&quot;

Скриншот комментариев: facebook.com

"Надеюсь, что хотя бы внукам по этим рецептам будут готовить", - скептически настроена Наталья Лазуренко.

"Не всем детям можно сельдерей и сырую тыкву", - сомневается Olena Derevska.

Однако многие все же благодарит кулинара за его неравнодушие к такой важной проблеме.

"Наконец-то школьное меню изменится!", - радуется Alena Ratushna.

"Интересно-интересно! Надеюсь, что все у вас получится! Успехов в начинаниях!, - пишет Вера Нарижна.

&quot;Сельдерей и сырая тыква&quot;: в школах будут готовить по рецептам победителя &quot;МастерШеф&quot;

Скриншот комментариев: facebook.com

В конце прошлого года в Киеве приостановили работу 13 компаний за некачественное питание в школах.

Напомним, в конце декабря в эфире канала СТБ вышел 36 выпуск 8 сезона шоу "МастерШеф", в котором стало известно имя победителя.

Кстати, один из самых ярких участников кулинарного шоу "МастерШеф" Сержик Файный рассказал про "травлю" на проекте.

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