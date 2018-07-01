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Село під Львовом наздогнала "помста Сталіна": жителям загрожують сильні опіки

STYLERLIFE        01.07.2018 - 12:19
Фото: Борщівник Сосновського - підступна отруйна рослина (samuray-074.livejournal.com)
Фото: Борщівник Сосновського - підступна отруйна рослина (samuray-074.livejournal.com)

Отруйної рослини ставати все більше

Чиновники села Миртюків, а також місцеві жителі скаржаться на "атаку" отруйної рослини, яка викликає сильні опіки. Про це вони повідомили під час спілкування з журналістами, передає "Україна".

"Три тижні тому ми усе викосили, але знову зросло", - сказав сільський голова Михайло Олійник.

У той же час місцевий житель Назар Малахов розповів, що люди також вирішили боротися з "напастю" отруйної рослини.

"Раніше до річки Стрий місцеві приходили відпочивати. Тепер йдуть косити небезпечну рослину борщівник, більш відому як "помста Сталіна". У мене самого дитина, 2,5 рочки. Тому, щоб інші діти, коли йдуть на річку відпочивати, не отримали опіки і не потрапили в реанімацію, ми зважилися на це", - сказав він.

У той же час начальник відділу агропромислового розвитку Городоцької райадміністрації Василь Лесів розповів, що раніше борщівник був кормовою культурою.

"Його називають "помста Сталіна". Ще при колгоспній системі, це була одна з кормових культур. Потрапила вона до нас з Кавказу. Кожне господарство мало кілька десятків на зелений корм, який згодовували худобі", - підкреслив він.

До речі, період цвітіння борщівника Соснівського пов'язаний з великою кількістю жертв "краси" цього рослини. В цьому році люди з опіками від борщівника стали звертатися за медичною допомогою набагато раніше, ніж зазвичай - вже в кінці травня.

Борщівник Сосновського - одна з небагатьох отруйних рослин, поширених в Україні. В цьому році "сезон опіків" почався раніше звичайного - в кінці травня, замість середини червня.

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Теги: Сталин, Львовская область, растения
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