Сімейний скандал в Одесі: дружина і теща вимагають захмарні аліменти

Сімейний скандал в Одесі через аліментів (колаж РБК-Україна)

Дружина і теща не дають чоловікові бачитися з власним сином

Сімейна драма розгорнулася в Одесі: місцева мешканка і її мати всупереч офіційним висновкам експертів і правоохоронних органів вимагають захмарні аліменти. Про подробиці інциденту пише "Апостроф".

За даними видання, мова йде про сім'ю Павла і Ксенії Мараховських, які виховували дитину разом 4 місяці після народження. Протягом тривалого часу дитину не показували родині батька, а вже 25 травня 2018 року, Ксенія і її мати Елеонора Кедрова не пустили додому самого Павла.

"На наступний день він прийшов дізнатися, з якої причини його не пустили додому, а дружина з матір'ю відібрали у нього телефон і почали провокувати на конфлікт, знімаючи все на телефон. Саме ці відеозаписи послужили доказовою базою для розслідування справи", - повідомляє видання, додавши, що на місце тут же прибув адвокат Ксенії Мараховської.

Павло Мараховський викликав поліцію. Адвокат його дружини повідомив поліцейським, що чоловік нібито поводився агресивно і знаходиться в стані алкогольного або наркотичного сп'яніння. Однак експертиза, яку Павло пройшов в той же день, ніяких слідів сп'яніння не виявила.

Через 5 днів за заявою Ксенії Мараховської й Елеонори Кедрової проти Павла Мараховського відкрили кримінальну справу за фактом нанесення жінкам тілесних ушкоджень. Проаналізувавши свідчення жінок, а також зняті ними відео, правоохоронці дійшли висновку, що Павло не наносив тілесних ушкоджень та не поводив себе агресивно і навпаки намагався уникнути конфлікту.

"Цікаво, що, маючи при собі телефони обидві жінки навіть не подумали викликати поліцію, а постійно знімали Павла на телефон. Правоохоронці прибули за викликом Павла і його батька. Тілесні ушкодження Елеонори Кедрової - тещі Павла, теж викликають сумніви, оскільки на експертизу жінка жодного разу не з'явилася", - йдеться в матеріалі.

У результаті кримінальну справу стосовно Павла Мараховського закрили у зв'язку з відсутністю складу злочину. Проте всупереч цьому його дружина і теща продовжують дискредитувати чоловіка, перешкоджати його законним зустрічам з сином і вимагаючи непомірні аліменти.

Нагадаємо, в Конотопі молода українка вже два роки судиться зі своїм колишнім чоловіком за аліменти та майно. Як виявилося, дівчина обдурила французького льотчика на мільйон доларів.