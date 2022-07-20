З серця пораненого українського воїна витягли осколок снаряда: відео надскладної операції

Хірурги в Києві провели складну операцію, в ході якої витягли металевий осколок ворожого снаряда з серця важкопораненого військового ЗСУ, не зупиняючи орган.

Про це 20 липня передали в Інституті серця МОЗ України на сторінці в Facebook .

Оперував на серці, що б'ється, легендарний кардіохірург, заслужений лікар України Борис Тодуров, з командою медиків.

Лікар зазначив, що воїна пацієнта доставили бортом, і того ж дня в Інституті провели хірургічну операцію, витягли з серця осколок снаряда.

Лікарі Інституту серця дістали з серця бійця ЗСУ осколок ворожого снаряда (фото: скріншот з відео)

"Ось осколок, який щойно дістали прямо з серця. Він був всередині правого шлуночка... Ми наклали кисетний шов, розсікли серце, дістали осколок і затягнули шов, без будь-якої крововтрати", - розповів Тодуров відразу після процедури в операційній.

Металевий осколок снаряда витягли серця, що з б'ється (фото: скріншот з відео)

Кардіохірург також наголошує, що російським загарбникам, які застосовують проти українців всі можливі засоби ураження, обов'язково доведеться відповідати за скоєне - як виконавцям, так і тим, хто давав злочинні накази.

Борис Тодуров розповів про складну операцію (фото: скріншот з відео)

В Інституті серця показали кадри, як проходила сама ця складна операція. Ролик доступний для перегляду за цим посиланням.

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