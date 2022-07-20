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Из сердца раненого украинского воина вытащили осколок снаряда: видео сверхсложной операции

Новина українською →
Киев, Среда 20 июля 2022 18:27
Из сердца раненого украинского воина вытащили осколок снаряда: видео сверхсложной операции Коллаж РБК-Украина: украинские хирурги провели сложную операцию на бьющемся сердце
Автор: Владимир Костырин

Хирурги в Киеве провели сложнейшую операцию, в ходе которой вытащили металлический осколок вражеского снаряда из сердца тяжелораненого военного ВСУ, не останавливая орган.

Об этом 20 июля передали в Институте сердца Минздрава Украины на странице в Facebook.

Оперировал на бьющемся сердце легендарный кардиохирург, заслуженный врач Украины Борис Тодуров, с командой медиков.

Врач отметил, что воина пациента доставили бортом, и в тот же день в Институте провели хирургическую операцию, извлекли из сердца осколок снаряда.

Из сердца раненого украинского воина вытащили осколок снаряда: видео сверхсложной операции

Врачи Института сердца достали из сердца бойца ВСУ осколок вражеского снаряда (фото: скриншот с видео)

"Вот осколок, который только что достали прямо из сердца. Он был внутри правого желудочка... Мы наложили кисетный шов, рассекли сердце, достали осколок и затянули шов, без всякой кровопотери", - рассказал Тодуров сразу после процедуры в операционной.

Из сердца раненого украинского воина вытащили осколок снаряда: видео сверхсложной операции

Металлический осколок снаряда извлекли из бьющегося сердца (фото: скриншот с видео)

Кардиохирург также подчеркивает, что российским захватчикам, которые применяют против украинцев все возможные средства поражения, обязательно придется отвечать за содеянное - как исполнителям, так и тем, кто давал преступные приказы.

Из сердца раненого украинского воина вытащили осколок снаряда: видео сверхсложной операции

Борис Тодуров рассказал о сложнейшей операции (фото: скриншот с видео)

В Институте сердца показали кадры, как проходила сама эта сложнейшая операция. Ролик доступен для просмотра по этом ссылке.

Предупреждаем - видео не для слабонервных (21+)!

Напомним, ранее в июне в Киеве пересадили сердце жителю Мариуполя, который с механическим едва выжил в оккупации, и эта операция стала исторической.

А также перед этим мы писали, что во Львове врачи спасли 13-летнего мальчика из Лисичанска, у которого обломок снаряда прошел через легкое.

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Киев Вооруженные силы Украины хирурги хирургия Борис Тодуров
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