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"Серце не витримало": у Криму помер родич фігуранта "справи 26 лютого"

STYLERLIFE        09.06.2018 - 16:42
Фото: свічка (Deviantart.net)
Фото: свічка (Deviantart.net)

Трагедія сталася рано вранці

У суботу, 9 червня, у Криму загинула бабуся фігуранта "справи 26 лютого" Мустафи Дегерменджи Фатіме. Про це повідомила сестра чоловіка Мавиле Дегерменджи на своїй сторінці в Facebook.

"У нашій родині сталося велике горе. Сьогодні о п'ятій ранку померла моя бабуся – Фатіме Ібрагімова. Серце не витримало всього того, що відбувається в нашій родині і вона покинула цей світ з болем на душі. Аллах милості эйлесин", - сказала вона.

Фото: скріншот поста (facebook.com/Mavile Dehermendzhy)

Слід уточнити, що за останні два роки, проведені в анексованому українському півострові Крим, у родині Дегерменджи сталося два арешти. Першим забрали Мустафу Дегерменджи, який є фігурантом справи 26 лютого". Його засудили до п'яти років позбавлення волі.

Після цього забрали Бекіра Дегерменджи – фігуранта "справи Ваджіє Кашки". Його звинуватили у вимаганні коштів у громадянина Туреччини.

Фото: Фатіме Ібрагімова з онукою (facebook.com/Mavile Dehermendzhy)

Нагадаємо, в окупованому Російською Федерацією Криму суд переніс оголошення вироку фігурантам справи "26 лютого" Мустафі Дегерменджи й Алі Асанову на 13 червня. Про це повідомляє "Кримська солідарність".

"Суд по оголошенню вироку фігурантам справи "26 лютого" перенесено на 13 червня 2018 р., час - 13:30", - йдеться в повідомленні.

За словами адвоката Айдера Азаматова, суддя не готовий ще винести остаточний вирок.

Як повідомлялося раніше, 14 травня в Центральному райсуді Сімферополя в окупованому Російською Федерацією Криму суддя Деменюк призначив оголошення вироку по справі "26 лютого" на 4 червня.

Відкрите слухання повинно було початися о 10:30, але засідання перенесли на 13:30 через неявку одного з адвокатів - Клімашевського. Згодом була дана можливість сказати останнє слово кожного з підсудних

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