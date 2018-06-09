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"Сердце не выдержало": в Крыму скончался родственник фигуранта "дела 26 февраля"

STYLERLIFE        09.06.2018 - 16:42
Фото: свеча (Deviantart.net)
Фото: свеча (Deviantart.net)

Трагедия произошла рано утром

В субботу, 9 июня, в Крыму погибла бабушка фигуранта "дела 26 февраля" Мустафы Дегерменджи Фатиме. Об этом сообщила сестра мужчины Мавиле Дегерменджи на своей странице в Facebook.

"В нашей семье случилось большое горе. Сегодня в пять утра умерла моя бабушка – Фатиме Ибрагимова. Сердце не выдержало всего того, что происходит в нашей семье и она покинула этот мир с болью на душе. Аллах рахмет эйлесин", - сказала она.

Фото: скриншот поста (facebook.com/Mavile Dehermendzhy)

Следует уточнить, что за последние два года, проведенные в аннексированном украинском полуострове Крым, в семье Дегерменджи произошло два ареста. Первым забрали Мустафу Дегерменджи, который является фигурантом "дела 26 февраля". Его засудили до пяти лет лишения свободы.

После этого забрали Бекира Дегерменджи – фигуранта "дела Ваджие Кашки". Его обвинили в вымогательстве средств у гражданина Турции.

Фото: Фатиме Ибрагимова с внучкой (facebook.com/Mavile Dehermendzhy)

Напомним, в оккупированном Российской Федерацией Крыму суд перенес оглашение приговора фигурантам дела "26 февраля" Мустафе Дегерменджи и Али Асанову на 13 июня. Об этом сообщает "Крымская солидарность".

"Суд по оглашению приговора фигурантам дела "26 февраля" перенесено на 13 июня 2018 г., время - 13:30", - говорится в сообщении.

По словам адвоката Айдера Азаматова, судья не готов ещё вынести окончательный приговор.

Как сообщалось ранее, 14 мая в Центральном райсуде Симферополя в оккупированном Российской Федерацией Крыму судья Деменюк назначил оглашение приговора по делу "26 февраля" на 4 июня.

Открытое слушание должно было начаться в 10:30, но заседание перенесли на 13:30 из-за неявки одного из адвокатов - Климашевского. Впоследствии была дана возможность сказать последнее слово каждому из подсудимых

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