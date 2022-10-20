Сергеев день 20 октября: кто празднует именины, что нельзя делать в этот день

Какой народный праздник 20 октября?

В этот день христиане отмечают день Сергея, или день Сергея Зимнего. По поверьям считается, что именно сегодня начинается зима.

20 октября предки поручали растопить печь самому младшему члену семьи. Беременные молились святому Сергею, чтобы родить на другой день, поскольку роды 20 октября считаются тяжелыми.

Что не следует делать 20 октября?

Женщинам нельзя печь пироги, печенье и работать с тестом.

В этот день нельзя принимать подарки, ведь в дом можно позвать несчастье.

20 октября ослаблен иммунитет и многие болезни летают в воздухе, поэтому нельзя легко одеваться.

Если хотите, чтобы сон в ночь с 19 на 20 октября сбылся - нельзя его рассказывать.

Не следует носить старые вещи. Новый наряд поможет привлечь благополучие и удачу.

Запрещено злословить, обижаться на родных, лениться и ссориться.

Нельзя жениться и свататься, потому что верят, что семья будет несчастной.

20 октября не советуют жениться (фото: Freepik)

Какие приметы существуют в день Сергея?

Если сегодня ожидается первый снег, то 22 ноября уже придет зима.

Если на дубе и березе еще листья, то зима будет холодной.

Хорошая погода сегодня сохранится на 3 недели.

Если птицы летают низко над землей, то к ненастью.

Если на деревьях еще много листьев, то бабье лето впереди.

Кто празднует именины?

20 октября именины отмечают Иосиф, Михаил, Николай, Пелагея, Сергей и Юлиан.

Не забудьте поздравить знакомых, друзей и близких!