Сергеев день 20 октября: кто празднует именины, что нельзя делать в этот день

20 октября Украина отмечает День борьбы с заболеванием раком молочной железы. А по религиозному календарю православная церковь чтит память Сергея Печерского и преподобного Сергея Вологодского.
Что в этот день принято делать, а что категорически запрещено - читайте ниже в материале Styler.
В этот день христиане отмечают день Сергея, или день Сергея Зимнего. По поверьям считается, что именно сегодня начинается зима.
20 октября предки поручали растопить печь самому младшему члену семьи. Беременные молились святому Сергею, чтобы родить на другой день, поскольку роды 20 октября считаются тяжелыми.
20 октября не советуют жениться (фото: Freepik)
20 октября именины отмечают Иосиф, Михаил, Николай, Пелагея, Сергей и Юлиан.
Не забудьте поздравить знакомых, друзей и близких!
Ранее мы рассказывали о четырех родительских субботах в ноябре . Не упустите их!
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