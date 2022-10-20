Сергіїв день 20 жовтня: хто святкує іменини, що не можна робити в цей день

20 жовтня Україна відзначає День боротьби з захворюванням на рак молочної залози. А за релігійним календарем православна церква вшановує пам'ять Сергія Печерського та преподобного Сергія Вологодського.
Що в цей день заведено робити, а що категорично заборонено - читайте нижче в матеріалі Styler.
У цей день християни відзначають Сергіїв день, або день Сергія Зимового. За повір'ями вважається, що саме сьогодні розпочинається зима.
20 жовтня предки доручали розтопити піч наймолодшому члену сім'ї. Вагітні молилися святому Сергію, щоб народити в інший день, оскільки пологи 20 жовтня вважаються важкими.
20 жовтня не радять одружуватися (фото: Freepik)
20 жовтня іменини відзначають Йосип, Михайло, Микола, Пелагея, Сергій та Юліан.
Не забудьте привітати знайомих, друзів і близьких!
Раніше ми розповідали про чотири батьківські суботи в листопаді. Не пропустіть їх!
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