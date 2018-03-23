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Сестра Надії Савченко тимчасово очолить її партію

STYLERLIFE        23.03.2018 - 17:38
Фото: Віра і Надія Савченко (УНІАН)
Фото: Віра і Надія Савченко (УНІАН)

Віра Савченко заявила, що подібне вже проходила в Росії

Віра Савченко заявила, що тимчасово очолить партію сестри "Суспільно-політична платформа Надії Савченко". Про це заявила Віра під будівлею Шевченківського районного суду Києва, де її сестрі, скандальному нардепу Надії Савченко обирають запобіжний захід, передає zik.ua.

Віра Савченко заявила, що не знає, на який запобіжний захід наполягатиме захист її сестри, але вона впевнена, що сторона обвинувачення буде робити все, щоб Надія пробула в СІЗО як можна довше.

"Зараз вони хочуть посадити її на два місяці, далі буде ще на дві, потім - на вісім. Я це все вже проходила в Росії", - сказала вона.

Віра Савченко уточнила, що поки її сестра буде перебувати в СІЗО, сама вона очолить партію "Суспільно-політична платформа Надії Савченко".

Віра повідомила, що не зверталася за допомогою до побратимам своєї сестри, бійцям підрозділу "Айдар", тому що на це просто не було часу.

За її словами, після затримання Надії стан їх матері "значно погіршився".

"Вона відчуває себе ще гірше, ніж вчора. Тим більше, що завтра у неї день народження – 80 років. Це людина вже похилого віку, тому, звичайно, їй важко це переживати, в плані здоров'я", - каже Віра Савченко.

Нагадаємо, що боєць АТО, артилерист Андрій Кобзар обурився діями Надії Савченко, яка оголосила голодування в знак протесту проти звинувачень в свою адресу.

Як Савченко позбавили недоторканості та затримали (відео: РБК-Україна)

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Теги: Вера Савченко, Надежда Савченко
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