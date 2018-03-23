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Сестра Надежды Савченко временно возглавит ее партию

STYLERLIFE        23.03.2018 - 17:38
Фото: Вера и Надежда Савченко (УНИАН)
Фото: Вера и Надежда Савченко (УНИАН)

Вера Савченко заявила, что подобное уже проходила в России

Вера Савченко заявила, что временно возглавит партию сестры "Общественно-политическая платформа Надежды Савченко". Об этом Вера заявила под зданием Шевченковского районного суда Киева, где ее сестре, скандальному нардепу Надежде Савченко, избирают меру пресечения, передает zik.ua

Вера Савченко заявила, что не знает, на какой мере пресечения будет настаивать защита ее сестры, но она уверена, что сторона обвинения будет делать все, чтобы Надежда пробыла в СИЗО как можно дольше.

"Сейчас они хотят посадить ее на два месяца, дальше - будет еще на два, потом - на восемь. Я это все уже проходила в России", - сказала она.

Вера Савченко уточнила, что пока ее сестра будет находиться в СИЗО, сама она возглавит партию "Общественно-политическая платформа Надежды Савченко".

Вера сообщила, что не обращалась за помощью к собратьям своей сестры, бойцам подразделения "Айдар", потому что на это просто не было времени. 

По ее словам, после задержания Надежды состояние их матери "значительно ухудшилось".

"Она чувствует себя еще хуже, чем вчера. Тем более, завтра у нее день рождения – 80 лет. Это человек уже преклонного возраста, поэтому, конечно, ей тяжело это переживать, в плане здоровья", - говорит Вера Савченко.

Напомним, что боец АТО, артиллерист Андрей Кобзарь возмутился действиями Надежды Савченко, которая объявила голодовку в знак протеста против обвинений в свой адрес.

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Теги: Вера Савченко, Надежда Савченко
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