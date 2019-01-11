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Мережа бурхливо відреагувала на космічний корабель Маска

STYLERЖиття    11.01.2019 - 17:02
Мережа бурхливо відреагувала на космічний корабель Маска
Колаж: РБК-Україна

Макс підкреслив, що це справжнє фото, а не рендеринг

Засновник компанії SpaceX Ілон Маск показав реальне фото нового космічного корабля Starship.

Фотографію свого нового дітища Маск продемонстрував на своїй сторінці в Twitter.

Він також пояснив, що завершилася тестова збірка ракети-носія Starship на космодромі SpaceX в Техасі.

Ракета призначена для суборбітальних тестів VTOL (вертикального зльоту і посадки). При цьому орбітальна версія вище і має більш товсту обшивку (без складок) і плавно вигнуту секцію носа.

Маск також зазначив, що орбітальний прототип ракети буде готовий приблизно в червні.

Мережа бурхливо відреагувала на космічний корабель Маска

Фото: Twitter/Elon Musk

Новину про готовий космічний корабль Starship, який буде доставляти людей на Місяць та Марс, розбурхала користувачів мережі.

"Вау, це здорово", - написав Maks Filyaev.

Деякі особисто побачили ракету і зробили фото і відео.

Один з користувачів порівняв космічний корабель з фільму "Місце призначення – Місяць" (1950 року) з Starship Маска.

Без жартів також не обійшлося.

"Коли ти прийшов на вечірку, але нікого не знаєш", - написав W. a.s.t.e.

Мережа бурхливо відреагувала на космічний корабель Маска

Скріншот з Twitter

"Спасибі за новину. Я не можу дочекатися, щоб побачити її в польоті!", - зазначив Self-appointed Pope Of Muskanity, який також пожартував над колишньою дівчиною Маска Ембер Херд.

Він зробив колаж з написом: "Те, що жінки думають, що чоловіки хочуть, і те, що чоловіки хочуть насправді".

Нагадаємо, що на початку січня Маск заявив, що через місяць його ракета здійснить політ до Міжнародної космічної станції.

Раніше повідомлялося про те, що Маск зазначив, що в Україні можуть з'явитися станції для зарядки електрокарів Tesla Superchargers.

 

 

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