Мережа бурхливо відреагувала на космічний корабель Маска

Макс підкреслив, що це справжнє фото, а не рендеринг
Засновник компанії SpaceX Ілон Маск показав реальне фото нового космічного корабля Starship.
Фотографію свого нового дітища Маск продемонстрував на своїй сторінці в Twitter.
Він також пояснив, що завершилася тестова збірка ракети-носія Starship на космодромі SpaceX в Техасі.
Ракета призначена для суборбітальних тестів VTOL (вертикального зльоту і посадки). При цьому орбітальна версія вище і має більш товсту обшивку (без складок) і плавно вигнуту секцію носа.
Маск також зазначив, що орбітальний прототип ракети буде готовий приблизно в червні.
Фото: Twitter/Elon Musk
Новину про готовий космічний корабль Starship, який буде доставляти людей на Місяць та Марс, розбурхала користувачів мережі.
"Вау, це здорово", - написав Maks Filyaev.
Деякі особисто побачили ракету і зробили фото і відео.
It's so beautiful in person!— Evelyn Janeidy Arevalo (@JaneidyEve) 11 січня 2019 р.
SpaceX did an amazing job. I visited the site yesterday. pic.twitter.com/66ZThWAh0o
SpaceX first Starship hopper under Texas Boca Chica Beach's cloudy sky.@elonmusk #Starship #SpaceX pic.twitter.com/hVg5Ken7Vp— Evelyn Janeidy Arevalo (@JaneidyEve) 10 січня 2019 р.
Один з користувачів порівняв космічний корабель з фільму "Місце призначення – Місяць" (1950 року) з Starship Маска.
Destination Moon (1950) vs SpaceX Starship (2019) pic.twitter.com/DKl5u9U82v— Wonder of Science (@wonderofscience) 11 січня 2019 р.
Без жартів також не обійшлося.
"Коли ти прийшов на вечірку, але нікого не знаєш", - написав W. a.s.t.e.
Скріншот з Twitter
"Спасибі за новину. Я не можу дочекатися, щоб побачити її в польоті!", - зазначив Self-appointed Pope Of Muskanity, який також пожартував над колишньою дівчиною Маска Ембер Херд.
Він зробив колаж з написом: "Те, що жінки думають, що чоловіки хочуть, і те, що чоловіки хочуть насправді".
Thank you for the update. I can't wait to see it fly! pic.twitter.com/Ws09wquZHE— Self-appointed Pope Of Muskanity (@RationalEtienne) 11 січня 2019 р.
Нагадаємо, що на початку січня Маск заявив, що через місяць його ракета здійснить політ до Міжнародної космічної станції.
Раніше повідомлялося про те, що Маск зазначив, що в Україні можуть з'явитися станції для зарядки електрокарів Tesla Superchargers.