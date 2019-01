Мережа бурхливо відреагувала на космічний корабель Маска

Макс підкреслив, що це справжнє фото, а не рендеринг

Засновник компанії SpaceX Ілон Маск показав реальне фото нового космічного корабля Starship.

Фотографію свого нового дітища Маск продемонстрував на своїй сторінці в Twitter.

Він також пояснив, що завершилася тестова збірка ракети-носія Starship на космодромі SpaceX в Техасі.

Ракета призначена для суборбітальних тестів VTOL (вертикального зльоту і посадки). При цьому орбітальна версія вище і має більш товсту обшивку (без складок) і плавно вигнуту секцію носа.

Маск також зазначив, що орбітальний прототип ракети буде готовий приблизно в червні.

Фото: Twitter/Elon Musk

Новину про готовий космічний корабль Starship, який буде доставляти людей на Місяць та Марс, розбурхала користувачів мережі.

"Вау, це здорово", - написав Maks Filyaev.

Деякі особисто побачили ракету і зробили фото і відео.

It's so beautiful in person! SpaceX did an amazing job. I visited the site yesterday. pic.twitter.com/66ZThWAh0o

Один з користувачів порівняв космічний корабель з фільму "Місце призначення – Місяць" (1950 року) з Starship Маска.

Без жартів також не обійшлося.

"Коли ти прийшов на вечірку, але нікого не знаєш", - написав W. a.s.t.e.

Скріншот з Twitter

"Спасибі за новину. Я не можу дочекатися, щоб побачити її в польоті!", - зазначив Self-appointed Pope Of Muskanity, який також пожартував над колишньою дівчиною Маска Ембер Херд.

Він зробив колаж з написом: "Те, що жінки думають, що чоловіки хочуть, і те, що чоловіки хочуть насправді".

Thank you for the update. I can't wait to see it fly! pic.twitter.com/Ws09wquZHE