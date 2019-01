Сеть бурно отреагировала на космический корабль Маска

Макс подчеркнул, что это настоящее фото, а не рендеринг

Основатель компании SpaceX Илон Маск показал реальное фото нового космического корабля Starship.

Фотографию своего нового детища Маск продемонстрировал на своей странице в Twitter.

Он также пояснил, что завершилась тестовая сборка ракеты-носителя Starship на космодроме SpaceX в Техасе.

Ракета предназначена для суборбитальных тестов VTOL (вертикального взлета и посадки). При этом орбитальная версия выше и имеет более толстую обшивку (без складок) и плавно изогнутую секцию носа.

Маск также отметил, что орбитальный прототип ракеты будет готов примерно в июне.

Новость о готовом космическом корабле Starship, который будет доставлять людей на Луну и на Марс, взбудоражила пользователей сети.

"Вау, это здорово", - написал Maks Filyaev.

Некоторые лично увидели ракету и сделали фото и видео.

It's so beautiful in person! SpaceX did an amazing job. I visited the site yesterday. pic.twitter.com/66ZThWAh0o

Один из пользователей сравнил космический корабль из фильма "Место назначения – Луна" (1950 года) с Starship Маска.

Без шуток также не обошлось.

"Когда ты пришел на вечеринку, но никого не знаешь", - написал W.a.s.t.e.

"Спасибо за новость. Я не могу дождаться, чтобы увидеть ее в полете!", - отметил Self-appointed Pope Of Muskanity, который также подшутил над бывшей девушкой Маска Эмбер Херд.

Он сделал коллаж с надписью: "То, что женщины думают, что мужчины хотят, и то что мужчины хотят на самом деле".

Thank you for the update. I can't wait to see it fly! pic.twitter.com/Ws09wquZHE