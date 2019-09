У мережу потрапило унікальне архівне відео співаючої 11-річної Кейт Міддлтон

Кейт Міддлтон (фото: facebook.com/TheBritishMonarchy)

Кейт Міддлтон має відмінні вокальні дані

Кейт Міддлтон, як виявилося, чудово співає і володіє прийомами акторської майстерності. Про це свідчить архівне відео 26-річної давності, на якому майбутня герцогиня Кембриджська виступає на шкільному спектаклі.

Відеозапис з'явився на Instagram-сторінці одного з фан-спільнот Кейт і принца Вільяма.

"Кетрін завжди була дуже активна в сфері мистецтва і драми, і в результаті ми отримали кілька дуже чудових відео з того часу!" - підписана публікація.

На відео 11-річна Кейт Міддлтон співає пісню Елізи Дуліттл Would not it be Loverly зі знаменитого мюзиклу "Моя прекрасна леді", поставленого за мотивами п'єси Бернарда Шоу.

Варто відзначити, що майбутня дружина принца відмінно впоралася, як з драматичною, так і з акторською складовою своєї ролі.

Кейт Міддлтон в шкільному мюзиклі (відео: instagram.com/teatimewiththecambridges)

Шанувальники в коментарях розсипаються в похвалах на адресу талантів Кейт Міддлтон.

Є повне відео? Я хочу більше... У неї прекрасний голос.

Вона дуже впевнена в собі, як Шарлотта і Луї.

Я не знав... Вона дуже талановита!

Така чарівна мила дівчина, на шляху до дуже знаменитого сімейства.



Скрін коментарів

