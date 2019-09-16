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В сеть попало уникальное архивное видео поющей 11-летней Кейт Миддлтон

STYLERЖизнь    16.09.2019 - 18:25
В сеть попало уникальное архивное видео поющей 11-летней Кейт Миддлтон
Кейт Миддлтон (фото: facebook.com/TheBritishMonarchy)

Кейт Миддлтон имеет отличные вокальные данные

Кейт Миддлтон, как оказалось, отлично поет и владеет приемами актерского мастерства. Об этом свидетельствует архивное видео 26-летней давности, на котором будущая герцогиня Кембриджская выступает на школьном спектакле.

Видеозапись появилась на Instagram-странице одного из фан-сообществ Кейт и принца Уильяма.

"Кэтрин всегда была очень активна в сфере искусства и драмы, и в результате мы получили несколько очень восхитительных видео с того времени!" - подписана публикация.

На видео 11-летняя Кейт Миддлтон поет песню Элизы Дулиттл Would not it be Loverly из знаменитого мюзикла "Моя прекрасная леди", поставленного по мотивам пьесы Бернарда Шоу.

Стоит отметить, что будущая супруга принца отлично справилась, как с драматической, так и с актерской составляющей своей роли.

Кейт Миддлтон в школьном мюзикле (видео: instagram.com/teatimewiththecambridges)

Поклонники в комментариях рассыпаются в похвальбе в адрес талантов Кейт Миддлтон.

  • Есть ли полное видео? Я хочу больше... У нее прекрасный голос.
  • Она очень уверена в себе, как Шарлотта и Луи.
  • Я не знал... Она очень талантлива!
  • Такая очаровательная милая девушка, на пути к очень знаменитому семейству.

В сеть попало уникальное архивное видео поющей 11-летней Кейт МиддлтонВ сеть попало уникальное архивное видео поющей 11-летней Кейт МиддлтонВ сеть попало уникальное архивное видео поющей 11-летней Кейт Миддлтон

Скрин комментариев

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