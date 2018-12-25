Мережу обурила заява генсека ОБСЄ про "ЛНР" і "ДНР"

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Томас Гремингер вважає, що на Донбасі знаходяться повстанські республіки

Бурхливу реакцію людей викликала заява генерального секретаря ОБСЄ Томаса Гремингера, який у своєму інтерв'ю німецькому виданню Neue Osnabrucker Zeitung назвав самопроголошені республіки "ЛНР" і "ДНР" повстанськими.

Крім того, Гремингер заявив, що провокації на сході України ведуться з обох сторін.

У свою чергу, історик і публіцист Станіслав Федорчук у себе на сторінці у Facebook зазначив, що дане інтерв'ю генсека ОБСЄ – це навіть не дно, а "двічі пробите дно".

"У мене тільки одне питання — коли ми виженемо місію ОБСЄ з України і запросимо адекватних спостерігачів", - написав Федорчук.

Він також зазначив, що Гремингер ставить в одну ланку подій прагнення Української православної церкви до автокефалії, невирішені проблеми окупованого Криму і незаконні вибори в самопроголошених республіках.

Реакція соцмережі не змусила себе чекати.

"ОБСЄ на даному етапі повністю ФСБешна контора", - зазначив Андрій Марынюк.

"Я спеціально перевіряв німецький текст - там повстанські республіки або повсталі республіки", - відповів Федорчук на коментар користувача, який запитав чи правильний це переклад з інтерв'ю.

Нагадаємо, генсек ОБСЄ вважає, що конфлікт між Україною і РФ може загостритися.

Раніше також повідомлялося, що спікер Верховної Ради і спецпредставник США по Україні обговорили механізми звільнення українських моряків.