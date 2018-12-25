Сеть возмутило заявление генсека ОБСЕ о "ЛНР" и "ДНР"

Фото: РБК-Украина

Томас Гремингер считает, что на Донбассе находятся повстанческие республики

Бурную реакцию людей вызвало заявление генерального секретаря ОБСЕ Томаса Гремингера, который в своем и интервью немецкому изданию Neue Osnabrucker Zeitung назвал самопровозглашенные республики "ЛНР" и "ДНР" повстанческими.

Кроме того, Гремингер заявил, что провокации на востоке Украины ведутся с обеих сторон.

В свою очередь, историк и публицист Станислав Федорчук у себя на странице в Facebook отметил, что данное интервью генсека ОБСЕ – это даже не дно, а "дважды пробитое дно".

"У меня только один вопрос — когда мы выгоним миссию ОБСЕ из Украины и пригласим адекватных наблюдателей", - написал Федорчук.

Он также отметил, что Гремингер ставит в одно звено событий стремление Украинской православной церкви к автокефалии, нерешенные проблемы оккупированного Крыма и незаконные выборы в самопровозглашенных республиках.

Реакция соцсети не заставила себя ждать.

"ОБСЕ на данном этапе полностью ФСБешная контора", - отметил Андрей Марынюк.

"Я специально проверял немецкий текст - там повстанческие республики или восставшие республики", - ответил Федорчук на комментарий пользователя, который спросил правильный ли это перевод из интервью.

Напомним, генсек ОБСЕ считает, что конфликт между Украиной и РФ может обостриться.

Ранее также сообщалось, что спикер Верховной Рады и спецпредставитель США по Украине обсудили механизмы освобождения украинских моряков.