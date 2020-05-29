У мережі набирає обертів челлендж на підтримку аеропорту "Київ"

У Facebook набирає обертів челлендж #SaveKyivAirport. Тисячі киян прийняли естафету в підтримку Міжнародного аеропорту "Київ", який через карантин опинився на межі виживання.

Нагадаємо, раніше аеропорт неодноразово звертався до держави за фінансовою та регуляторною допомогою. Внаслідок карантину МА "Київ" втратив весь пасажиропотік, доходи скоротилися на 92%, близько 2000 осіб з персоналу з березня - в неоплачуваній відпустці.

В аеропорту навіть заявили, що без державної підтримки не переживуть кризу.

Щоб привернути увагу до проблеми, співробітники запустили у Facebook челлендж #SaveKyivAirport, який вже підтримали тисячі людей. Користувачі публікують фотографії і діляться спогадами про подорожі, а також закликають керівництво країни не допустити банкрутства аеропорту. Крім мандрівників, до челленджу приєдналися блогери, експерти, політики.

Кияни закликали керівництво країни створити рівні умови для всіх аеропортів і зберегти 10 000 робочих місць в аеропорту і суміжних підприємствах.

"Може, крім створення обіцяних нових 100500 тисяч робочих місць невідомо де і як, варто потурбуватися про збереження вже існуючих за допомогою всілякої підтримки господарюючих суб'єктів", - написав Сергій Наумович.

Своєю чергою, блогер Михайло Шнайдер написав, що поки що у країнах ЄС скорочують аеропортові збори та надають своїм компаніям дотації, в Україні "як і раніше вірять, що, якщо на проблему закрити очі, - то вона зникне".

Своїми історіями поділилися співробітники й прості кияни, хто багаторазово літав через аеропорт "Київ".

Нагадаємо, раніше про складне економічне становище аеропорту "Київ" написав екс-міністр інфраструктури України Володимир Омелян.

"Локдаун і зупинка повідомлення поставили підприємство, якому треба утримувати інфраструктуру і співробітників, на межу банкрутства. Мова не просто про зручний аеропорт в межах міста. Міста дотягуються туди, куди дотягується їх інфраструктура. Якщо ми хочемо мати можливість потрапити з Києва в інші країни світу, щоб на табло рейсів за кордоном було слово Kyiv, аеропорти повинні жити й розвиватися", - повідомив Омелян.